Nunca he visitado Suecia pero conocí a Brigit, una Sueca de origin Sami en una feria de cruceros en Ft Lauderdale donde me reuní con escandinavos. Birgit me contó la historia de las mujeres de Voullerim y sus farolas de hielo caseras que iluminan la villa la primera de semana del mes de febrero durante los días más fríos y oscuros cuando el Sol no ha salido por semanas y la nieve lo cubre todo.

” Ante las oscuridad del invierno por qué no alegrarse un poco y usar el ingenio humano.”.