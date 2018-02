Puede un lugar remoto en la playa convertirse con el tiempo en una de las direcciones más elegantes del mundo cambiando la vida local de una zona y redefiniendo el paisaje.

Ya había sucedido en los años 50’s en Miami Beach cuando el arquitécto Morris Lapidus construyó los hoteles más lujosos y modernos (Eden Roc y Fontainebleau) que definieron el estilo de los resorts en la costa de oro; pero al norte de la isla en Sunny Isles nunca llegó este boom del modernismo de lujo. Para ese entonces era una zona de moteles de playa de una planta. En los años 2000’s cuando se edificó Acqualina Resort & Spa on the Beach y otros rascacielos como Mansions at Acqualina la playa volvió a vivir un renacimiento que continúa hasta el día de hoy.

Acqualina fue el sueño de dos hermanos de Sudáfrica Jules y Eddie Trump, llamados “los otros Trump” y fue concebida como si fuera una ciudad palaciega frente al Océano Atlántico, con terrazas abiertas a la playa, fuentes y unas emblemáticas cúpulas que llaman la atención a todo el que pasa frente a la propiedad.

Acqualina es parte de la vida cultural de Sunny Isles Beach, celebrando el arte y el Jazz en tiempos de festival. En Costa Grill, su restaurante ubicado en la misma playa, el Chef Sebastian Barrera ha credo un menú mar y tierra local con productos frescos orgánicos del Sur de la Florida.

Después de una década inspirando a otros arquitéctos y diseñadores a construir una comunidad de rascacielos de lujo en esta zona de Collins Avenue, los hermanos de sudáfrica Jules y Eddie Trump, propietarios de Acqualina y pioneros desde los años 1980’s en desarrollar resorts de lujo al norte de Miami pensaron que había llegado el momento de construir sus torres soñadas, dos boutiques towers que se construirán en dos fases y se llamarán – The Estates at Acqualina.

Mansions at Acqualina es uno de los edificios más altos de la Florida