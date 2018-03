Antes que naciera el innovador Cadillac CT6 Platinum AWD existió otro que me trae memorias.

Cuando era niña en mí pueblo había un Cadillac de los años 50’s, era propiedad de un amigo de mi abuelo llamado Paquín y de su esposa. Ella lo usaba los fines de semana. En ese tiempo eran pocas las mujeres que conducían autos. Pero lo que más me llamaba la atención era lo elegante que se vestía cada vez que viajaba en el Cadillac. Se parecía a las mujeres de los anuncios publicitarios.

No sé a dónde lo llevaba; pero recuerdo que el Cadillac de cola larga desaparecía por un camino donde habían palmeras. Ella decía que era el único coche que manejaría porque había sido un regalo de bodas de su padre. Por lo general, en esa época las mujeres viajaban en el asiento de pasajeros. Si estaban casadas no se les decía el nombre. Por eso casi todo el mundo la llamaba la esposa de Paquín. Me hubiera gustado saber su nombre.

Tal vez por esto cuando recibí el lujoso carruaje Platinum Cadillac CT6 de 4, 360 libras con asientos forrados con el más resistente cuero de semi anilina, cocidos de forma artesanal con puntadas (Cut & Sew) y tecnología de última generación rememoré aquellos tiempos. Y aunque este era un auto que representa el lujo moderno en algo coincidía con aquel, tenía el escudo de armas del logotipo de Cadillac.. En las puertas, en la parrilla, en las alfombras y en las líneas de la carrocería. Agradecí haber nacido y crecido en una época en que las mujeres tenemos la libertad de conducir. Al final tenemos la misma capacidad para entender la conducción de un auto.

Salí a dar una vuelta con el CT6. Eran las 5. 00 pm de la tarde; la hora en que viven las sombras en los objetos; pero la hora cuando el tráfico está en su punto cumbre..

Me detuve en una zona menos transitada. Las palmas se reflejaban en la carrocería y ventanas del moderno y vanguardista carruaje de lujo de la General Motors. Era el canvas perfecto para hacer fotografías. Estaba frente a una antigua casa abandonada en South Miami Avenue que desde que fue construida había sido cercada con un muro de piedra de la madre roca de Miami. Fue cuando me di cuenta que las palmeras, las de Miami eran como las de mi pueblo.

El Cadillac había cambiado mucho en menos de 100 años. La tecnología lo había cambiado en los tiempos de Apple y los Android.

Dicen que Cadillac quiso crear con el CT6 una nueva historia y para ello recurrió a la innovación usando lo más avanzado de la tecnología, ingeniería, comunicación, entretenimiento e información, cámaras, laser, radar, estilo de conducción ( normal o sport), y hasta un ionizador de aire para limpiar la contaminación, en fín todo lo que ha creado el hombre en la era digital para mejorar la calidad de vida en las zonas urbanizadas. En la ventana del chofer un sello transparente dice: Wifi, puedes estar conectado y hasta con HDMI opcional con acceso a Netflix y Hulu.

Con el CT6 Cadillac se lanzó como el pionero en la conducción autónoma con el sistema SUPER CRUISE que a la vez se conecta con On Star y Lidar Mapping. Esta tecnología funciona solamente en las autopistas, cuando es seguro y es ideal para los viajes largos.

Mi primera impresión ....

Cuando se encendió el sistema CUE que alumbra la pantalla de navegación e información apareció Una gráfica azul en 3 D.. Necesitaba mucho tiempo para ponerme al dia con todo lo que me ofrecia.

Comandos de voz preguntan si necesidad ayuda – Una llamada telefónica, escuchar una emisora radial, saber como llegar a un destino.

Mi abuelo, Paquín y su esposa se hubieran quedado blancos como un papel sobre todo si el comando de voz les hubiera avisado que se salían del carril, algo que me sucedió. Luego supe que Cadillac había creado un sistema en especial para el CT6 ubicado en las cuatro ruedas para mejorar las maniobras en las curvas.

On Star y Lidar Mapping. Para los viajes largos. Detecta cada curva, loma.

En la oscuridad el CT6 se distingue por el diseño vertical y la iluminación brillante de sus faros delanteros con luces led que crean un diseño artístico en la parrilla delantera.

Super Cruise adaptado al Cruise Control (ACC) con la asistencia de Lidar Mapping.