De regreso al bosque sanador – La Tierra / árboles sagrados en todos los continentes

Fuimos perdiendo esa reverencia tan necesaria para la conservación de la Tierra

Dado el peligro que enfrenta el planeta por ignorancia o descuido, ya existe un creciente movimiento mundial creando conciencia y tomando acción en defensa de la ecología y el medio ambiente. Qué curioso, nuestros antecesores desde el principio de la humanidad comprendían esta relación sin contar con todos nuestros ‘adelantos’.

Ellos veneraban y respetaban las cuatro fuerzas primordiales de la naturaleza – tierra, agua,fuego, aire – como fuentes de sustento, bienestar y magia para los humanos y para más de un millón de otras especies catalogadas.

Vale la pena considerar que estos cuatro elementos existieron antes que nosotros, y si desaparecieran, también dejaríamos de existir. Sin embargo, ellos permanecerían con o sin la presencia de seres humanos.

El bosque Sihlwald cercano a la ciudad de Zurich. Después que el bosque le proporcionara combustible a la ciudad de Zúrich durante siglos, desde el año 2000 ya no se tala ningún árbol.

Comprobado: La Naturaleza nos Brinda Salud Corporal y Espiritual

La Tierra

A pesar de que los cuatro elementos se interrelacionan íntimamente en el juego de energías de la maravillosa Madre Naturaleza, cada uno merece su propio estudio.

Tierra

Se sobreentiende que la tierra es la gran generadora de vida: nos nutre, protege, nos brinda sus incontables alimentos, flores, maderas, piedras y metales valiosos; alberga gran parte del reino animal y demuestra su impresionante creatividad y adaptabilidad en todas partes.

“En muchos países la gente nace con los bosques que le da la naturaleza, muchos de estos han sido deforestados. En Israel si ves un bosque es que ha sido plantado”. Este es un bosque plantado en Eshtaol, Israel. Foto – Jewish National Fund Forest.

Tanto en las tradiciones religiosas, mitológicas, filosóficas, esotéricas y aun las comerciales, el elemento tierra se asocia con el optimismo y la abundancia. Y para cerrar el círculo de vida, al final de nuestra jornada regresamos a ella. También se nos hace obvio que el color predominante de este elemento es el verde de sus árboles. De ahí nace el nombre del tal movimiento.

No carecemos referencias en la literatura moderna (Walden, Crónicas de Narnia, Two Trees of Valinor), en cinematografía (Avatar, Return of the Jedi, Thor) o en vivo, ya que. Existe una larga lista de árboles sagrados y venerados en todos los continentes

Los Arboles y el Bienestar

Los arboles figuran en forma trascendental y sagrada tanto en las religiones como en los rituales espirituales de incontables pueblos a través de la historia, hasta el día de hoy.

El arquetipo del Árbol de la Vida se manifiesta en la mitología China como fénix y dragón, en el budismo como el árbol Bodhi bajo el cual meditó el Buda, en el cristianismo algunos han considerado el Árbol de la Vida como la sangre y cuerpo de Cristo, en las culturas precolombinas de Mesoamérica los cuatro puntos cardinales, en el misticismo judío (cábala) representa los diez poderes en el ámbito divino. Pudiera presentar cientos de ejemplos adicionales.

Pero ya tienen la idea principal: los arboles siempre han sido y son poderosos benefactores con propiedades místicas.s.

Un baño de bosque. L a Ciencia Comprueba: Sumergirse en el Bosque Beneficia la Salud

‘Un baño de bosque’ es un ritual japonés para mejorar el estado anímico, disminuir el estrés, incrementar la creatividad y mejorar la salud en general. Se trata de ir a cualquier espacio natural donde se pueda caminar entre arboles y plantas, prestando atención enfocada (mindfulness) y entregarse a ese momento con la naturaleza. Había leído docenas de artículos sobre dicha actividad.

Una sencilla búsqueda me llevo al sitio del estado de Nueva York, Departamento de Conservación Ambiental (New York State, Department of Environmental Conservation). El escrito afirma y comprueba mediante mas de 25 referencias listadas de estudios científicos, determinando los siguientes beneficios (aun con solo cinco minutos disponibles):

Fortalece el sistema inmunológico Disminuye la presión arterial Reduce estrés Mejora el animo Incrementa la concentración Acelera la recuperación de cirugías o enfermedad Aumenta la energía Mejora el sueño