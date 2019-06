Bailando con los últimos corales

Invité a la biólogo marina experta en corales, mi amiga Annelise Mc Dougall que me acompañara en un viaje de solidaridad ecológica a los arrecifes de los Cayos del Medio.

Un día sentada en su silla de científica encontré un libro llamado Tropical Connections despertó en mi el deseo de documentar los desconocidos e incomprendidos corales antes que desaparezcan.

Salimos de Robbin Marina en el catamarán de Cindy triupulado por un equipo de mujeres apasionadas con la navegación.

La capitana, una joven de Texas que ahora reside en los cayos y conoce el lenguaje de las nubes, arrancó el motor y navegamos rompiendo olas bajo unos chubarrónes que cambiaron el azul turqueza del mar por un mar gris picado. Esta era su segundo viaje del día a los arrecifes.

A medida que nos alejábamos, la lluvia era más intensa; pero la capitana con su buen carácter nos dijo que las nubes eran pasajera.

Una ola bastante alta, nos dió el primer baño de agua salada. Nos movímos al centro del barco esperando otras olas; pero el barco se detuvo dos minutos después.

Se paró el motor y la capitana anunció que habíamos llegado.

De no ser por una tortuga marina que salió del fondo del mar, nunca hubiera pensado que allí había un arrecife. Estábamos en el medio del mar y sentía como si las nubes tocaran las olas.

La capitana se aseguró de repetir el nombre de todos. Señaló un círculo azul intenso rodeado de aguas turquesas que parecía un donuts y dijo – “allí donde está el donuts es Cheeca Rock” . Pero ese allí estaba distante del bote y me preocupó, aunque entendía que para proteger a los corales los barcos no puede acercarse a los parches.

Los ojos de Annelise se alumbraron como si hubiera llegado a un paraíso. Su vida eran los corales, y sabía lo que nos esperaba ver.

Se puso el equipo de buceo que usó todo el año en sus viajes submarinos rastreando los suelos en la Florida, Bonaire y Galápagos estudiando la resistencia de los corales a enfermedades y otros estresantes. Antes de saltar al agua me recordó que la tortuga estaba esperando por mi en los arrecifes.

Cuando salté al agua, estuve unos minutos sujeta a la soga del barco. Insegura por la profundidad y el oleaje y por mi poca experiencia haciendo snorkeling en el Océano. Todos me decían que soltara la soga para no golpearme con el barco. En ese momento Annelise me dijo algo que no olvidaré. “Estamos tan sembrados a la Tierra que cuando no estamos allí nos sentimos perdidos”. Era cierto. La soga me tenía atada. Era lo único que me ataba a las referencias de la Tierra antes de soltarme libre en el mar.

Miré a los arrecifes y volví a ver la tortuga salir a la superficie de su casita de coral; pero las olas no me dejaron verla más.

Seguí a Annelise mientras buceaba hacia Cheeca Rock esperando ver a la tortuga cerca de mí.

Cuando vi por primera vez la colonia de corales de Cheeca Rock sentí compasión y amor, estaba flotando encima de un parche de corales vivos. Miré a todas las direcciones buscando la tortuga pero no la veía. Debajo de mi habían tanta rocas de las que nacían corales que parecían árboles. La visibilidad era buena hasta cierto punto. A lo lejos vi a “Honu” como la llaman los Hawaianos, emergiendo del suelo marino.

Volvió a desaparecer por las cortinas de luz que penetran en el océano dando la impresión de ser paredes divisorias que van cambiando los colores del azúl.

Tenía dos horas para descubrir un mundo nuevo. Me olvidé del bote y de la soga. Toda yo era la vista y en algunos momentos escuchaba el susurro de los arrecifes. Fue cuando perdí conciencia del tiempo, del bote y del lugar donde estaba. Una paz inmensa me rodeaba cuando sentí detrás de mi un círculo de energía.

Llegada a los arrecifes. Un mundo vivo en las profundidades. Continuación de la historia en la próxima publicación.