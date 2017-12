Cuando llegan los meses fríos de invierno el Florida Manatí detiene su viaje migratorio por un tiempo y regresa a refugiarse con sus crías en las aguas cálidas de la Florida para no morir de stress por el frío en el Golfo de México o el Atlántico. Los humanos los llaman la vaca marina y los científicos el Centinela del ecosistema.

Desde muy temprano en la mañana, cuando salen los primeros rayos del Sol y las aguas se calientan los manatíes pastorean los suelos marinos buscando su alimento en los canales, ríos y estuarios. Muchas llegan en estado de gestación y tienen sus crías en la Florida. Dicen que cuando sienten miedo o stress chillan bajo el agua. Son muy sensibles a los ruidos y a la velocidad de los botes pero se acercan a las canoas a curiosear.

Reportaje fotográfico de la escultora y defensora del medio ambiente, Valeria Yamamoto quien fotografió los manatíes desde su tabla de Paddle Board mientras navegaba en una canal de South Florida en la Zona de la Bahía de Biscayne.

En esta época muchas personas en el mundo viajan a la Florida para ver como el gigante de cara arrugada y bigote en el hocico saca su cabeza del agua para respirar el aire.

Pero lo más lindo es ver como las madres amamantan a su crías que no se separan de ellas buscando el alimento en los pezones que se encuentran detrás de las aletas de sus madres.

Sin embargo el espectáculo no es perfecto. Estas indefensa criaturas marinas de hocico sinuoso y bigote no saben los peligros que le esperan a ellos y a su crías en los sitios donde vienen a refugiarse.

En una situación de stress las crías pueden separarse de sus madres; si esto sucede no podrán sobrevivir. Si se rescatan los cachorros huérfanos tienen que ser alimentados con leche materna y rehabilitados.

En 1970 estuvieron al borde de la extinción, con cuidados públicos y privados la población aumentó; a pesar de esto las amenazas son las mismas. La perdida de su habitad, el cambio climático y las negligencias humanas como la velocidad de los botes, los cuales cada día son más.

Los científicos piensan que en las próximas décadas podrían perder sus refugios de agua cálida. Qué capacidad tendrá el manatí para adaptarse a los cambios climáticos. Qué pasará si estos cambios son bruscos o vienen huracanes más fuertes?.

El Florida Manatíe es un centinela del medio ambiente. La urbanización costera amenaza su habitat

Al alimentarse comiendo los lechos de algas marinas y plantas acuáticas, su salud alerta a los investigadores sobre cambios graves en el habitad marina y en las aguas.

No siempre lo que comen los Manatíes son algas saludables, también pueden ser tóxicas

Unos 158 Manatíes murieron en el Indian River Lagoon después de ingerir algas rojas al no encontrar su alimento habitual.

A pesar se ser grandes y robustos son muy frágiles y pudieran extinguirse si ocurren cambios bruscos en la temperatura del agua. En el 2010, un frente frío inesperado en la Florida mató a 766 manatíes.

Este año el U.S. Fish and Wildlife Service cambió su condición de Peligro de Extinción a Especie Amenazada bajo el Acta de Especies en Peligro; sin embargo la organización Save the Manatee y algunos científicos piensan que este cambió no fue apropiado considerando que en las próximas décadas la población humana de la Florida seguirá creciendo y con ello sus necesidades de agua. Como consecuencia los manatíes perderán sus refugios de aguas cálidas.

En un esfuerzo por protegerlos algunos lugares han construido santuarios que niegan el acceso a los botes en la temporada del Manatí y realizan programas de educación.

Fin de la I Parte