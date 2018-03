Dosis de naturaleza para los que viven en la ciudad

Salí a buscar dosis de naturaleza…La ciudad puede crear un déficit.. Y sientes que algo te falta y es eso..

Parece que el universo se puso de acuerdo para regalarme, el mismo día, la presencia de 7 hermosas criaturas, que pueden ver en estas fotos. Creo que ya estaba necesitando una buena dosis de naturaleza. Esa carencia que tenemos los que vivimos en las ciudades. Dicen que es bueno para la sonrisa perdida.

Alguna buena energía me rescató y salí de la frontera impuesta. No fui a conectarme a un café sino con la Madre Tierra. Ese día conocí a Lola la cotorra y a una cacatua y a la bella pareja que las cuida. Causalidad. Las cosas no suceden de manera aislada.