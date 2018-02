Cuando me llamó el National Historic Preservation invitándome a la muestra “La Pequeña Habana Me Importa: Las caras y los lugares que definen un barrio” les dije que me emocionaba mucho el título de la muestra porque se trataba de mí barrio y porque muchas veces había dicho que la Pequeña Habana tenía edificios con rostros. Esos que te hacen sentir que perteneces a un lugar, donde la gente te recibe con la sonrisa de conocerte y te dicen hasta luego porque sabes que vienes pronto.

La Pequeña Habana es el barrio más universal de Miami, el National Historic Preservation ha dicho que es el – Ellis Island de Miami.

Así como es. Que no la cambien mucho!.

Con grietas, sin rascacielos de lujo, con el ruido del entra y el sale, donde si tienes hambre te comes un pedazo de pan cubano con croqueta, de jamón, de pollo, de bacalao. Un barrio que tiene rostros como los que captó la cámara de la fotógrafo Cyn Lagos.

La muestra que se exhibirá hasta fines de mayo en el callejón inmediato al Futurama Building (1637 SW 8th Street) fue inaugurada durante la celebración de viernes y destaca a diez residentes de la Pequeña Habana que fueron entrevistados por la escritora Lia Seirotte como Francisco Cazañas conocido mejor como “el manisero de la calle 8”.

Calle 8 no sería igual sin personajes como Guillermina Hernández que desde hace 40 años ha estado vendiendo guarapo y frutas locales en el mismo lugar. O Suzanne Battle que creó la icónica heladería Azúcar donde vende helados al estilo cubano.

Dr Paul George es el historiador de Miami, nació, creció y vive en la zona de la Calle 8. Sus tours gratuitos cada Viernes Culturales han sido vitales en la lucha por conservar la zona. El define a la Pequeña Habana como el anti suburbio.

Otros personajes tan importantes para el barrio son la historiadora Corinna Moebius; el artista Santos Méndez, la bailarina Marisol Blanco; la instructora Brigid Baker y la activista Gabriela Rosado.