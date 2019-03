Antonio Seward, CEO de los relojes de lujo Audemars Piguet en Norte América nos habla de la visión de su compañía de continuar fabricando relojes vanguardistas en el Valle del Jura, el mismo entorno rural de hace 140 años. Un valle tranquilo que se mueve a la par de las manecillas del reloj; pero no de cualquier reloj. Sino!. Uno de los más inventivos, precisos y complicados del mundo.

Cómo Audemars Piguet ha podido sobrevivir en el mundo moderno?. La lucha y la inventiva de sus artistas relojeros es una historia apasionante.

Mientras converso con Antonio en Watches & Wonders nos rodean proyecciones fantásticas de los bosques suizos del Jura creadas por el artista audio visual inmersivo Quayola. Sus impresiones en láser de alta precisión muestran el universo natural de la pequeña villa de Le Brassus al Norte de Ginebra, donde están los orígenes geográficos y culturales de la firma relojera. Quayola se inspiró en esa tensión que existe entre lo viejo y lo nuevo.

Ellos no son gente que tiene una filosofía de acumulación, no son gente que tienen una filosofía de objetivos financieros. La visión de ellos siempre dicen es la preservación de las fuentes de trabajo en el Valle de Jura, la preservación de los oficios, que caracterizan nuestro arte y esa relación muy personal y muy humana a la naturaleza y al valle y a las montañas que han generado lo que es hoy en día la alta relojería de ese valle.

Antonio: En el siglo 18 el Valle del Jura fue poblado por refugiados que eran perseguidos por la Francia católica y se refugiaron allí y como el clima era muy inclemente y no podían trabajar la tierra empezaron a trabajar los relojes, la construcción de los movimientos. Cuando se derretía la yerba ellos iban caminando a Ginebra a llevar sus movimientos hechos a mano. No habían recursos naturales, había hierro, madera.Y con esos recursos ellos empezaron.

Antonio: Los relojes son instrumentos de medición de tiempo. Qué es el tiempo. Cómo medirlo?. Que´es lo que medimos?. Un día son 24 horas. Es una rotación de la Tierra sobre sí misma. Un mes son 30 días. Es una rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Un año es una rotación entera de la Tierra alrededor del Sol.

El señor Audemars decía – que no se preguntaba a un niño que iba a ser cuando fuera grande porque todo el mundo sabía que iba a ser relojero.

En el 2014 se creó la la Comisión de Arte de Audemars Piguet que apoya obras excepcionales que crean impacto sobre el cambio climático. Las obras se presentan al público en las ediciones de Art Basel en Basilea, Hong Kong y Miami Beach. En el 2018 la comisión presentó una instalación del artista argentino Tomás Saraceno en la playa de Miami Beach.

Antonio: Nos identificamos con el arte contemporáneo. Nuestra filosofía de marca es nuestro lema – “Para romper las reglas primero hay que dominarlas” y el arte contemporáneo es un poco eso. Nos gusta tener nuevas ideas, nos gustas transgresar, nos gusta ser diferentes. Nos gusta la belleza, nos gusta la cultura y la relación que tenemos con nuestra comisión de arte contemporáneo, nuestro patrocinio con Art Basel. En todo esto se refleja nuestra pasión por el arte.

Lo que quiere Saraceno es tener impacto, que la gente empiece a cambiar su manera de pensar. Y el ser humano es muy cortoplacista. El ser humano solamente reacciona cuando es demasiado tarde, cuando su vida está cambiando. Cuando la vida está cambiando ya es demasiado tarde.

Debemos de apoyar este tipo de ideas y de proyectos. Estamos totalmente de acuerdo con el mensaje de Tomás. El planeta es uno, es nuestro planeta y no tenemos el derecho de arruinarlo. Tenemos que encontrar maneras.

La fundación de Audemars Piguet está haciendo un trabajo en el mundo para la conservación de los bosques y y la biodiversidad junto a IUCN. Tu estuvistes en América Latina donde. Tienen proyectos en América Latina.

Antonio: Lo hemos hecho en Colombia, en Brasil y en México. Pero la verdadera generosidad es la discreción y el trabajo de la fundación nunca nos enteramos. Y Jazmín no quiere que los que estamos haciendo se use con fines comerciales y eso es un poco la definición del altruísmo sincero. Nuestro objetivo no es vender más relojes, sino preservar, donde se pueda preservar la biodiversidad y los recursos naturales.