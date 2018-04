Acércate al fuego Santo y conoce los 10 sitios cristianos de Israel para visitar en Semana Santa

En Semana Santa, en la Basílica del Santo Sepulcro, miles de personas participan cada año en la ceremonia del fuego santo y visitan los sitios sagrados de Israel siguiendo los pasos de Jesús. Los cristianos ortodoxos en Israel y otras partes del mundo tienen fe que esta llama viene del cielo para iluminar la oscuridad de la mente y el espíritu y además representa la resurrección de Jesús.

Yo he participado en esta ceremonia en ciudades como New York y Miami y aunque nunca viví la experiencia en Israel, confieso que ha sido un acto renovador de mí fe. El recibir la luz de las manos de otra persona en medio de la oscuridad; es un símbolo de solidaridad que nos invita a unirnos como seres humanos para dejar los sentimientos egoístas. (Todos estamos en la oscuridad y alguien enciende la luz!).

Inspirada en el espíritu de estas fechas y en esa luz que tanto me ha alumbrado comparto con ustedes el reportaje de Abigail Klein Leichman de Israel21c.org porque vale la pena recorrer los lugares donde estuvo Jesús. Y nadie mejor que ellos que viven en Israel y son expertos en esas tierras para decir qué está sucediendo allí.

La Semana Santa, que conmemora la crucifixión y resurrección de Jesús, es la cumbre del año cristiano para los creyentes, dice el guía turístico israelí Jacob Firsel, autor de Go to Galilee: A Travel Guide for Christian Pilgrims.

(por Abigail Klein Leichman)

Firsel ayudó a ISRAEL21c a crear una lista de los diez lugares de más significado para católicos y protestantes que celebran la Pascua de Resurrección en Tierra Santa. Jerusalén y Galilea son los lugares de mayor interés

1. Iglesia del Santo Sepulcro

Venerada por católicos romanos, griegos ortodoxos, coptos, sirios ortodoxos y armenios católicos como el lugar de la crucifixión, entierro y resurrección, es el centro de atención del Barrio Cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalén e incluye las últimas seis de las 14 Estaciones de la Cruz o Vía Dolorosa.

El Santo Sepulcro está abierto todos los días y tiene capillas separadas para los servicios de cada confesión cristiana.

El antiguo templo está a rebosar en el Domingo de Pascua Ortodoxa, y especialmente el sábado a medianoche para la ceremonia centenaria del Fuego Santo, cuando los patriarcas ortodoxos entrar en la tumba y salen con velas que se cree se encienden milagrosamente. Con la llama, que es pasada entre la multitud, ésta prende sus velas.