Hace unos días me uní a un grupo de talentosas mujeres líderes en las comunicaciones en un viaje colectivo a la isla de Maui, en Hawaii, para celebrar en tierras hawaianas del 4 al 7 de junio la 5ta Convención Anual de Color Comm (Mujeres de Color en las Comunicaciones).

Con el telón de fondo del Océano Pacífico, en una de las playas más lindas del mundo Ka’anapali Beach, que sirve de patio al Ritz Carlton de Kapalua, en las terrazas abiertas al aire libre y en los elegantes salones se celebró esta reunión histórica de 300 mujeres de color que están liderando y cambiando el mundo en una industria que no es diversa.

La líder y fundadora de Color Comm Lauren Wesley Wilson dijo que Hawaii era el lugar y el tiempo perfecto para un nuevo empezar. “No tomen este viaje como si fuera un regalo, queremos divertirnos en este lugar maravilloso pero recuerden que ustedes han venido aquí porque están invirtiendo en su futuro”.

Entre las 300 mujeres que cruzaron el pacífico para asistir a la conferencia de Color Comm se encontraban activistas y líderes por la justicia que en los dos últimos años han jugado un rol importante en los movimientos internacionales por la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y su liderazgo.

Entre ellas estuvo Carmen Pérez (Directora Ejecutiva de Gathering for Justice y Co- Chair de la Marcha de Mujeres en Washington) y la educadora y líder nacional Britanny Packnett fueron algunas de las relevantes activistas que participaron.

El toque cultural de la convención fue una fiesta de bienvenida con música tradicional hawaiana conocida como “Luau” .

Organizada por Crystal Vision y patrocinada por Toyota el Luau tuvo lugar en un salón al aire libre donde los músicos interpretaron temas locales y las niñas de Maui vestidas con sus trajes típicos les obsequiaron una guirnalda de jazmines (Lei) a las 300 mujeres que cruzaron el océano mientras sus madres bailaban el hula.

Lauren Wesley Wilson, la fundadora y directora ejecutiva de Color Comm hizo un llamado a la unidad y a la hermandad, un pilar valioso en la misión de la organización que fundó en el año 2011 después de una reunión con 34 mujeres durante un almuerzo en Washington.

“Estamos aquí reunidas conociéndonos para apoyarnos unas a otras. Recuerden que para llegar a donde han llegado hicieron un viaje colectivo en el que muchas personas las ayudaron. No queremos más lip services, mantengan su palabra, no importa lo ocupada que estén”.

La reconocida periodista Soledad O’ Brien, de raíces cubanas, hizo una presentación de Lauren diciendo: “ella ha creado un espacio para que otras brillaran, Lauren hizo algo que no se esperaba”.

El derecho a las oportunidades de trabajo y cómo vencer las barreras de la sociedad mejorando la educación.

El tono de los debates estuvo dirigido hacia temas que indican cómo las mujeres pueden prepararse para emerger de los ciclos difíciles en su vida personal, emocional y profesional para enfrentar el futuro. Establecer prioridades y cuidarse a sí mismas. Y en sentido general defender el derecho a la igualdad de acceso entre las mujeres capacitadas pero que enfrentan barreras por su raza, género o idioma.

Escritoras, analistas políticas, mentoras, educadoras y líderes por la justicia social presentaron sus historias personales con testimonios conmovedores sobre los desafíos que tuvieron que enfrentar mientras navegaban por las aguas turbulentas buscando un futuro mejor para ellas y sus familias.

Joy Reid, la host de uno de los show matutinos de más audiencia en la televisión americana “AM Joy” en MSNBC. Joy contó su historia personal, de cómo su madre, una inmigrante de Guyana quien murió joven tuvo que luchar sola para darles a sus hijos un mejor futuro.

Color Comm premió con el Circle Awards a seis mujeres líderes que lograron romper el techo de cristal, prosperaron y hoy en día le devuelven a la comunidad con su liderazgo. La conductora del evento fue Symone Sanders, analísta política de la cadena CNN.

Entre las líderes que recibieron el Circle Awards estaban la afroamericana Ayiko Broyard, Vicepresidenta y Directora de la cuenta de Lexus para la agencia multicultural Walton Isaacson; Amanda Enayati, Jefa de Cultura de la 3 % Conference; Johanna Fuentes, EVP Showtime Networks; Jackie Gange, AVP, HBO; Tanya Lombard, AVP, AT&T; y Zing Shaw, SVP, Atlanta Hawks.

Para Ayiko Broyard, como para la mayoría de las mujeres de su generación fue difícil emerger en un medio donde no eran representadas: “decidí ser honesta consigo misma y defender mis valores personales, si trabajas en contra de tus propios valores no puedes tener éxito a largo plazo, y dos, respetar a los que quieren aprender y ser un educador, no es un intimidante”.

Ayiko dijo en una entrevista citando a Solange: “Danos un asiento en la mesa y haremos cambios. La motivación es algo pasivo. Si les dan oportunidades ellas pueden cambiar la realidad“.

Durante los 4 días de conferencia en la isla de Hawaii las delegadas presentaron talleres de superación profesional y personal dirigidos a enseñar a las mujeres a tener un impacto en el mundo.

Linda Clemons, fundadora de Sisterpreneur y considerada entre las expertas más grandes del mundo en el arte de las ventas usando el lenguaje corporal impartió uno de los talleres más valiosos partiendo de los principios humanos de cómo usar la voz interior y seguir la intuición personal.

Areva Martin es una reconocida abogada por los derechos civiles y es analista de CNN y co-host del show de CBS “Face the Truth”. Antes de ser una abogada célebre, Areva creció en un proyecto de North St. Louis, su sueño fue estudiar Leyes, en Harvard, y lo logró gracias al esfuerzo de su madre y su abuela.

El sueño de muchas ejecutivas en el mundo de las comunicaciones es algún día ocupar el puesto de CEO, algo que logró Arnold Donald, CEO de Carnival Cruises.

En la presentación How to get Into the C- Suite – el afroamericano Arnold Donald, CEO de Carnival Cruises contó cómo fue la transformación gradual de su carrera y su persistencia hasta que llegó a ser el CEO de una de las compañías más grandes del mundo en turismo.

Este año los temas de los seminarios en Color Comm incluyeron una diversidad de temas