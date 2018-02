Descubriendo los murales desconocidos de Miami

Todas las paredes de la Catedral Ortodoxa Christ the Saviour en Miami Lake fueron pintadas por el iconógrafo ruso Dmitry Shkolnik. La creación de la obra maestra le tomó al artista 10 años y todavía le faltaban algunos detalles que tuve la oportunidad de ver terminar.

No muy lejos de la zona de murales en Wynwood, Miami existen otros casi desconocidos. Estos fueron pintados desde hace mucho tiempo en los interiores de las Iglesias. Algunos son tan antiguos que casi tienen la misma edad de la ciudad como los vitrales de la Iglesia Católica de Gesu en el Downtown de Miami, realizados por Franz Mayer y pintados con temas bíblicos. Artistas locales cuidan de estos murales para que continúen en perfecto estado.

Hace unos meses Dmitry regresó a Miami a terminar el mural, tuve la oportunidad de acompañarlo mientras pintaba los íconos. Durante su visita el interior de la catedral se convirtió en un taller de arte sagrado.

Solamente se escuchaba nuestra respiración y el movimiento del cuerpo de Dmitry cuando manejaba el pincel. Me imagine lo que hacía cada día Miguel Anguel cuando pintaba la Capilla Sixtina y recordé esos murales que había visto en catedrales y palacios pintados por artistas desconocidos de los que nadie decía nada, solamente que eran hermosos.

Durante dos horas la única distracción que tuvo Dmitry venía de abajo donde se encontraba su asistente. Parte de su trabajo era asegurarse que todo estuviera centrado. Sentí mucha paz y aunque no tenía los pies en tierra firme; por momentos me olvidé de la altura en que me encontraba.

Si de algo yo estaba segura era de que cuando bajara del andamio mi apreciación por los murales y los íconos iba a ser muy distinta. Yo no sabía nada del cuidadoso proceso y aprendizaje que requiere pintar una pared con íconos usando colores naturales con pigmentos de minerales, ni tampoco había visto pintar con pan de oro el halo de un santo; pero esta experiencia despertó en mí el deseo de querer saber un poco más del arte antiguo que dominaba con maestría Dmitry.