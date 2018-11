Al igual que en las Islas Galápagos, en las aguas cálidas de Isla Coco en Costa Rica donde se practica el buceo con los tiburones ballenas, tigres, de punta blanca y cabezas de martillo, Rob descubrió actos de pesca ilegal en estos santuarios. Sin embargo la sopa de aletas no es la única que está causando el desastre ecológico.

Según ONG mundiales a los botes no les conviene llevar la carne de tiburón, porque no tiene demanda. Sin embargo una libra de aletas se vende a 300 dólares en los mercados del mundo y una taza de sopa de aleta de tiburón cuesta 100 dólares en un restaurante de China donde se consume en brindis para demostrar la buena fortuna.

Muchos de los tiburones que son capturados en redes son adolescentes que no han tenido la oportunidad de reproducirse. Los científicos afirman que es muy difícil para muchas especies de tiburones reponer sus poblaciones tan rápido. Los tiburones tienen pocas crías y por eso las poblaciones de tiburones están decreciendo drásticamente.

“Aunque la pesca está prohibida todavía en Estados Unidos los puertos como el de Miami todavía importan aletas que vienen de países donde la pesca no es ilegal”- dijo el padre de Rob.

Sus padres Sandy and Brian Steward y su amigo el cineasta Brock Cahill que volaron a South Florida para el evento recibieron el premio e hicieron un llamado para que pasen leyes que prohiban el comercio de aletas.

Su documental no fue solamente de observación, sino también de acción. El sabía que el tiempo de vida de los tiburones en los mares estaba limitado. Hizo todo los posible e imposible para salvarlos y hasta ofreció su propia vida.

