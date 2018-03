Considera que el éxito es suerte; un golpe de suerte; pero si llega temprano, se es inmaduro y no se sabe llevar bien puede ser la autodestrucción.

Guillermo encontró su propio estilo y lo defiende de los críticos del lenguaje de una manera abierta y directa, no escribe para complacer a nadie sino para confrontar. Con su Master Class de Narración se propone despertar y liberar a los escritores que no han podido encontrar un camino donde ya el triunfó. Si le debe algo a alguien parece que es a la escritora Laura Esquivel, a la primera persona que le llamó la atención una obra que había escrito cuando nadie le prestaba atención como escritor.

“Lejos de Hollywood, lejos de Cannes después que se termina el espectáculo de las alfombras rojas, tienes que volver a enfrentarte con el papel en blanco y empezar como si nunca hubieras escrito nada; seas quien seas, te ganaras el Oscar o no. Ahí está el papel en blanco y lo peor es que la tinta se acaba.

Era una especie de semilla que no había germinado porque no era su tiempo. Primero nació Amores Perros, Babel y las otras que le permitieron asegurarse un sustento como escritor y más tarde como director.

“Cuando viajo yo no hago turismo. Yo viajo durante 20 días al mes; pero tengo que sentarme a escribir muchas horas; por eso viajo solo”.

Admira la capacidad de crear diálogos del director Quentin Tarantino con quien tiene una amistad tan personal que lo invitó a que escribiera un guión en su casa. Lo que no le gusta es la injusticia que alguien diga que bien quedó esa película y no se piense que esa historia tan perfecta fue creada por él para que en el cine se viera así.

Me he pasado 3 años escribiendo un diálogo para que venga un actor y lo cambie. Aunque ha tenido experiencias con actrices como Charlize Theron que son capaces de decir muchas cosas con un gesto porque al final cine se trata de eso, del poder de las imágenes, del lenguaje visual. El cine como arte de la elipsis que usa la imagen cinematográfica a diferencia de la narrativa en la novela.

“Un escritor no debe de sufrir por el lenguaje y tiene que defender sus historias originales antes que se acabe la tinta. Para eso están los correctores de estilo y el diccionario. Quieren palabras lindas, ahí está el diccionario”.

El Salvaje, una historia larga que sera devorada por los lectores.

“Yo escribo no me importa cuantos lo van a leer, tampoco lo que diga la crítica que siempre quieren cambiar lo que uno escribe. La novela es larga pero yo escribo para confrontar a los lectores. Por el tamaño del libro no importa, mira Harry Potter el éxito que ha tenido”.

Al igual que Amores Perros, El Salvaje nació después de miles de correcciones y manuscritos, páginas que nunca llegaron a ver la imprenta. A medida que Guillermo avanzaba en la historia, le leía lo que escribía a un círculo de personas que había elegido entre ellos estaban sus hijos.

“ La literatura tiene un poder muy grande en los hombres; donde esta se manifieste: cine, novela o teatro”.

Guillermo tiene un favoritismo por los temas de los que nadie quiere hablar; por eso no viste el lenguaje. No se distrae ante lo que piensan los críticos literarios de su lenguaje. Dice que los escritores se han convertido en defensores de la moral y están matando a las verdaderas historias. Aún así escribió una novela que nunca publicará porque heriría a mucha gente y su familia le pidió que no lo publicara.

El Salvaje desarrolla la trama en los años sesenta en la ciudad de México Juan Guillermo tiene 17 años y el mundo se le viene encima porque ha quedado huérfano y completamente solo. Tres años atrás, Carlos, su hermano mayor, ha sido asesinado por unos fanáticos religiosos; abatidos por el pesar, sus padres y su abuela mueren. En el extremo de la rabia y la desesperación, Juan Guillermo jura vengarse. También cría un lobo al que llama Colmillo.

En paralelo en otro lugar del mundo y en otro tiempo, Amaruq (que significa lobo en la lengua de los Inuit del norte). Este hombre vive en los bosques helados del Yukón y se obsesiona en perseguir a un lobo hasta la locura.

Más sobre Guillermo Arriaga

Personalidad Latinoamericana del Año en el 2014 – (FIPRESI – Asociación Internacional de Críticos de Cine).

Filmografía: Fue el guionista de Amores Perros (2000), 21 Gramos (2004) y Babel (2006) la trilogía más celebrada del cine mexicano contemporáneo junto al director Alejandro González Iñárritu.

“Los tres entierros de Melquiades Estrada” (2005) con Tommy Lee Jones. Con este guión ganó el premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de Cannes.

The Night Buffalo y The Burning Plain con el director Jorge Hernández Aldana. Este filme estrenó en Venecia en el 2008 y fue protagonizado por Charlize Theron, Kim Basinger y Jennifer Lawrence.

Novelas: “The Guillotine Squad” (1991), “A Sweet Scent of Death” (1994), “Night Buffalo” (1999) y el libro de cuentos “Retorno 201” (2006).

Sus novelas han sido traducidas a 18 idiomas, y la película más reciente de Guillermo, “Words With Gods” (2015.