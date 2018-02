Bucando rutas entre mar y tierra con el Jaguar, el crucero y los felinos de Watson Island

La cultura de “navegar en auto, el mapear el destino y el quiero saber dónde estoy ubicado” tienen sus ventajas pero a mí me gusta usar mi sentido de orientación. Sin embargo soy una amante de los mapas digitales modernos por una razón; son fantásticos para encontrar rutas alternativas en las horas de tráfico y gracias a estos he podido encontrar los espacios verdes que nunca me hubiera imaginado que existían.

En mis viajes cotidianos en auto por el Sur de la Florida busco rutas alternativas cercanas al mar. En estos caminos es común ver aves volando que buscan refugio en los corredores verdes; pero esto no es lo único que me maravilla; también puedo ver con mis propios ojos como ha ido cambiando la ciudad donde vivo.

Así fue como llegué a las islas de Watson Island y Dodge Island en la Bahía de Biscayne en el Jaguar S Type Convertible.

Al aire libre, entre mar y tierra el Jaguar Convertible, el puerto y el mega crucero. Fotos de mi viaje entre las islas Watson y Dodge en el JAGUAR S TYPE CONVERTIBLE

Una de esas tardes de invierno en el Sur de la Florida viajaba rumbo a Miami Beach en un Jaguar deportivo S Type usando la ruta del MacArthur Causaway que conecta el Downtown de Miami con South Beach atravesando la Bahía de Biscayne.

El tráfico estaba bumper to bumper. Fue una oportunidad para desviarme del tráfico en el “causeway” y entré a la isla de Watson Island. La isla fue creada por el hombre y lleva el nombre del que fuera Alcalde de Miami en 1912. Es la única isla pública en el causeway y tiene su historia con controversias sobre el uso comercial. Aunque casi toda la isla ha sido desarrrollada todavía existen pequeñas zonas que están a medio desarrollo y donde se refugian temporalmente algunos gatos solitarios que se alimentan de la pesca en las piedras que bordean el mar. Me salieron al encuentro cautelosos porque le llamó la atención el sonido dramático de auto de carrera del Jaguar deportivo. Es un turbo les dije…

Los felinos se quedaron cerca del Jaguar, otro felino, mientras yo fotografiaba el mega crucero de MSC que estaba en uno de los embarcaderos del Puerto de Miami, en la isla de Dodge Island, otra isla creada por el hombre. La música del barco se sentía al otro lado del canal del puerto. Como en Miami todo está cambiando tan rápido cuando regrese tal vez los gatos ya no estarán allí.

Lo más bonito que tiene el Puerto de Miami son sus terminales con techos en forma de carpas. Me dí cuenta que el Jaguar F Type tenía algo que ver con este diseño con curvas y ondas evocando los movimientos del viento.

Aunque se puede llegar al Puerto de Miami a través de un tunel que atraviesa el canal de agua entre las islas. Regresé a Biscayne Boulevard y crucé el puente llamado Port Boulevard que entra a Dodge Island para fotografiar el crucero. Al lado de este barco el Jaguar y yo era muy pequeñitos. Sin embargo al crucero le pasaría lo mismo en mar abierto entre las olas. Los tamaños son relativos, dependiendo a qué te comparas.