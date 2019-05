Me gusta Jeep porque es la leyenda del espíritu libre. Yo y el Wrangler Rubicon bajo el canopy del Grove.

En los últimos años que he vivido en el Sur de la Florida escribiendo y documentando estilos de vida en la costa de Biscayne me he dedicado a descubrir esos caminos donde los humanos podemos interactuar con la naturaleza.

Por eso cuando me subí en el Jeep Wrangler Unlimited Rubicon por primera vez, me habitó una certeza de que había encontrado un auto que tenía mucho que ver con mi identidad.

Me sentí independiente, liviana, liberada y segura; pero lo mejor me sentí con muchos deseos de disfrutar la vida.