La luz verde me dio el ok de continuar adelante por la Old Cutler Road. El BMW i 3 aceleró silenciosamente en menos de 7 segundos. Hacia dónde?.

Había dejado de llover esa tarde y aproveché la salida del Sol para experimentar la naturaleza con un auto eléctrico. Después de varios días mojados en Miami decidí visitar un pequeño bosque cerca de una reserva natural en los Cayos de la Florida. Me había prometido ver la migración de los Ibis hacia la Bahía de Biscayne después de la lluvias.

Cuando me entregaron el EV de BMW I 3 Sport con Range Extender empezaban las lluvias. Yo quería emprender con este auto eléctrico un viaje largo aprovechando su economía en ECO Pro Mode y sobre todo su silencio al andar. Tenía muchos deseos de explorar el mundo de los autos eléctricos y ver su utilidad y conflictos en el mundo real. Aunque se trataba de un auto pensado para las ciudades. Yo buscaba lo opuesto. Alejarme de ella y ver el rendimiento de este pequeño en la marcha.

Lo primero que hice fue localizar los “Charge Point” que ofrecían cargar la batería de forma gratuita, sobre todo lejos del centro de la ciudad. “Bienvenida al cambio del PUMB to PUG”, me dijeron en una estación cercana. (En el mundo hay 58, 000 estaciones de Charge Point).

Además de su tecnología eficiente dinámica, su ingeniería innovadora de (EV) Electric Vehicle, también quería experimentar el giro que están dando las compañías de auto buscando la forma de adaptarse a un planeta cambiante donde parte del reto es recuperar cosas que se perdieron y fueron valiosas en otros tiempos antes del boom en la moda del plástico y la piel, por ejemplo el regreso a los textiles o el uso de materiales menos procesados con químicos.

Además de acelerar en menos de 0 a 60 en menos de 7 segundos, el I 3 tenía algo especial con lo que me identificaba. Era pionero en el cambio hacia un diseño sostenible que invitaba a otros a cambiar el concepto de la moda. =

Menos dirigido al lujo convencional que caracteriza a la marca BMW, el interior del I 3 había sido creado con materiales reciclables y renovables que sustituían el plástico por fibras naturales como la de la planta tropical Kenaf ( hibiscus) que hacía que el auto fuera mucho más ligero pesando 30 por ciento menos. (Paneles de las puertas, consola).

Era una felicidad conducir el i3 sin ese olor característico del plástico.

Me sentía como si hubiera estado allí toda la vida. Pasé mis dedos y sentí la presencia del material natural. Una sensación que no olvidaré, sabiendo que había sido creado como madera de eucalipto certificado.

Algunas botellas de plástico que fueron recicladas y convertidas en hilo fueron usadas en el material de los asientos.

La historia del Kenaf originaria de Africa y el uso de su fibra buscando alternativas sostenibles domino la conversación del viaje antes de llegar al bosque.

Tenemos que cambiar la moda para sostener la vida. Todos somos responsables en el cambio de nuestras percepciones. Yo desde hace un tiempo diseño mi propia ropa consciente de los materiales con los que me visto.

Y hablando y hablando de este mundo cambiando llegamos al bosque antes que un nuevo aguacero cayera.

Uno de esos terrenos que valen mucho y nadie habita; que descubro en mis expediciones y disfruto tanto por el encanto natural que tienen.

Detuve el auto al lado de un faro eléctrico que había en el piso. Que coincidencia me dije!. Una lámpara de luz!. Fue cuando pensé en las fuentes de la electricidad. Había llegado hasta el bosque recargándose el mismo. Parecía que era algo complicado pero no lo era. Era muy sencillo. En el bosque había tanto silencio aún con el motor encendido. Aquella lámpara en medio de la naturaleza era una señal. Necesitaba ser recargada?. O estaría esperando por la energía del Sol?. Solar Panel y EV otro tema para documentar.

Datos de interés: