Lo nunca visto en un viaje. Lo que ven los ojos de un artista. BMW Art Journey

Después de un año de viaje, a Varanasi y a varias ciudades en el sur de la India, Londres, Yazd y Jerusalén, Astha Butai, otra artista ganadora del BMW Art Journey en el 2017 se propuso investigar los patrones de memoria codificados que mantienen vivas las antiguas tradiciones orales. Astha seleccionó centrarse en tres familias lingüísticas y las comunidades que las conservaron: sánscrito, avestano y hebreo.

El prime ganador del BMW Art Journey fue el artista de Hong Kong Samson Young. Su proyecto se llamó: For Whom the bells Tolls. A Journey Into the Sonic History of Conflict. En un viaje de sesenta días alrededor del mundo en los 5 continentes en los que Young investigó y grabó numerosas campanas.