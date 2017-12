Monólogos con mis fotografías de autos

Cómo es el mundo que nos rodea al otro lado de la ventanilla de un auto. Qué vemos y qué no vemos cuando vamos a más de 55 mph o cuando vamos a menos de 35 mph. Desde las ventanas el mundo afuera es como si estuviéramos viendo una película. El auto en marcha y la velocidad crean esta ilusión.

La calle, el tráfico, las luces de la ciudad, los estacionamientos, las paradas, los elevadores, los puentes, los caminos. Mis fotos de los autos reflejan eso y mucho más; cosas vivas que descubro mientras viajo por la ciudad. Me emociona ver como los edificios, la naturaleza, la gente que va y viene y hasta las nubes se reflejan en los cristales del auto.

Las fotos las hago con mi iPhone, son espontáneas. Instantáneas capturadas cuando descubro algo que me llama la atención, me emociona y me parece diferente, entonces detengo el auto o regreso por la fotografía. Es una captura que me relaja, que me libera. Como los autos que nos permiten ser más independientes.

En el tráfico una de esas tardes durante el verano viendo que en Miami el color no nos falta

O las calles bloqueadas por los árboles que cayeron el día del huracán Irma, los pájaros que vuelan a la hora del tráfico y rompen la monotonía de los semáforos.

Al día siguiente del huracán Irma (septiembre 2017) los árboles habían caído en las calles. Cómo encontrar una salida. Me bajé del(Nissan Rougue SL AWD) y documenté el momento. En esos días tristes el color rojo me animó mucho.

La soledad y la prisa, el sueño y la alerta, y sobre todo mis cafecitos en la mañana mientras voy al volante, en todas las estaciones.

He conducido autos que son tan genuinos en su diseño que pudieran ser obras maestras del “master art”. Autos que muestran en la pantalla todo lo que estabas pensando o necesitando. Algunos de estos pasarán a ser modelos clásicos y serán el punto de partida para otras tecnologías por venir en el futuro.

He fotografiado los autos en el verano y en el otoño, en la primavera y en el invierno, en la lluvia y en el sol, cubiertos por gotas de agua del rocío de la mañana que cubren su pintura y sus cristales.

Me gusta cuando llueve y las gotas de agua se quedan por un tiempo sobre el auto, cuando caen las hojas o cuando el auto está en marcha y el viento las va regando por la calle.

He captado momentos en parques, caminos, en los puentes cerca de Biscayne Bay y sus islas, entre los rascacielos de la ciudad de Miami y en las callejuelas de los vecindarios donde el carrito que vende limonada atrae a los vecinos, como en Coconut Grove.

No quería escribir de autos de una manera tradicional, de modo que solo exaltara la tecnología y describiera la ficha técnica y las pruebas de conducción. Quería ofrecer algo fresco, diferente, mis experiencias de una manera artística, a tono con una época en la que el lenguaje de la comunicación es la fotografía compartida en los medios sociales.

Un día, mientras viajaba en Uber desde Miami a Ft Lauderdale, sentada en el asiento del pasajero, durante casi 50 minutos, el chofer -que es un retirado que trabaja medio día llevando pasajeros- me dijo: “Yo tengo una conexión muy especial con mi auto. Nadie se aburre manejando, mira cuantas cosas nuevas estamos viendo, a mí los autos me han sacado del aburrimiento”. Miré con detenimiento hacia afuera y confirmé algo que ya había experimentado, y le comenté: “Yo he tenido esa sensación también”.

Así fue como los autos se convirtieron en mis acompañantes. La tecnología los ha dotado de tanta inteligencia que protegen, avisan, guían, relajan, te liberan, te hacen ser más independiente y como me dijo el chofer retirado, te sacan del aburrimiento.

Al principio quería filmar, hacer video arte y mostrar lo refrescante que era esta relación pero escogí hacer fotografías que me permiten atrapar un instante y captar lo que me interesa trasmitir sin la distracción del audio.

Así nacieron mis monólogos mientras viajaba al volante y la serie de historias de autos y la ciudad que titulé A dónde vamos en Miami.

Siempre he estado consciente de que para llegar a alcanzar el diseño innovador de los autos modernos que llevan todo lo que sea cutting edge, los diseñadores, los técnicos y los ingenieros han tenido que trabajar meticulosamente como expertos artífices. Cada detalle de un auto es evaluado y muchas veces no lo apreciamos.

Fotografiar a Miami es una provocación porque contamos con edificios que son iconos de la arquitectura art deco de los años 1930’s que contrastan con la arquitectura modernista, en los cuales las curvas nos recuerdan a las olas de ese mar que baña las costas del sur de la Florida.

Somos afortunados, la naturaleza nos regala una luz intensa peculiar, bellos amaneceres y fabulosas puestas del sol. Tenemos calles con nombres en inglés, en español y hasta en lengua de los nativos americanos.

La fascinación por los autos abiertos siempre ha existido, desde los convertibles.

Los autos son íntimos, cercanos y amigos del día a día. Nos dan la libertad de cruzar puentes, ríos, barrios, ciudades. Son cotidianos y a veces cómplices de la voz interior de nuestras penas o de nuestras alegrías.

El diseño del auto incita lo emocional y la gente lo tiene muy en cuenta. Sin embargo, pueden convertirse en rutina y hasta nos olvidamos que estamos viajando arriba de cuatro ruedas.

En el estilo de vida moderno, la mayoría de las personas pasan gran parte del tiempo fuera de sus casas y cuando llega la noche ya es tarde para disfrutar el panorama que los rodea. Pero nuestros viajes diarios nos permiten ver los amaneceres y los atardeceres. De ahí la idea brillante de hacer los autos con techos panorámicos y ventanas más abiertas.

Cuando retrato los autos modernos me inspiro en sus diseños, cada día más abiertos al exterior, más emocionales. Sus techos parecen casas de cristal.

Me gustan esas costuras con que los visten, el tapizado, la delicadeza de las alfombras, las maniguetas, los espejos que se abren y cierran cuando abres y cierras la puerta. Admito que aprecio el arte de la elegancia y los gustos refinados.

Las autopistas no me dicen mucho, con la velocidad solamente veo las cosas como relámpago.

No me gusta la velocidad, respeto los speed limit. Mi instinto no es de corredora. Por eso prefiero perderme por los rincones de la ciudad descubriendo que esconden esos callejones sin salida donde el asfalto huele a camino.

Así he descubierto las casas más originales, antiguas y bellas de Miami.

Los autos son a veces espejos donde se reflejan las hojas de los árboles, las flores y las nubes. A veces las formas de los edificios y nuestra propia sombra.

En algunos veo sentado a un hombre de negocios o a una mujer fascinante y emprendedora

De las viejas consolas de autos solamente quedan las memorias. Las pantallas modernas inteligentes son controladas por el toque de los dedos.

El encanto de conducir en la noche por la ciudad tiene mucho que ver con el romance de las luces que proyectan los focos de los autos. (Fotos de Autos en Brickell Avenue)

Desde lejos las luces rojas y blancas parecen un collar de cuentas lumínicas; pero que pasa cuando puedes programar las luces de tú auto.

El tráfico es el problema de las grandes ciudades. Cuando nada se mueve y tienes que esperar a que baje el puente y pase el barco por el río para seguir la marcha, es el momento para aprovechar toda la tecnología a bordo.

Cada auto me recuerda algo diferente. Cuando lo veo lo asocio con un estilo de vida. Existen autos que me recuerdan a los diamantes. Esos autos que representan el lujo moderno.

Algunos autos son para personas con deseos de aventuras y ansias de conquistar el mundo, esos son más altos, grandes y tienen una defensa impresionante.

Mientras, existen otros pequeñitos como los escarabajos que dan la impresión de ser frágiles pero no lo son. Cuando pones el pie en el acelerador puedes sentir la capacidad del motor.

Los autos son esculturas, formas en movimientos. Algunos tienen tanto estilo que invitan a que los fotografíes cerca de las obras de arte. No podemos olvidar que han sido creados por artistas del diseño.

No me gusta usar las palabras agresivas, fuertes o poderosas cuando describes a un auto que ha sido creado como si fuera una joya. Comparto la idea de que el auto debe ser creado alrededor del chofer y no del motor. Quién lo va a conducir y cuáles van a ser sus necesidades? Será práctico para el chofer?

He querido captar esa pasión que existe cuando se disfruta el viaje, la libertad que se siente al tener el control del volante para elegir nuestra propia ruta.

Siento mucha gratitud por la compañía que me crea la agenda de los autos cada semana, en especial por Marcelo Serrato, quien hace más de 25 años me abrió las puertas del mundo automotriz.

Cuando el concierge de Prestige Autos los trae están recién maquillados, hermosos, luego los llevo al camino, a la aventura y al entregarlos tienen el polvo de 7 días y algunos vasitos vacíos de agua y café.

Las ciudades del 2017 son agitadas, rápidas a veces pueden ser caóticas pero podemos cambiar la experiencia si miramos por la ventana, salimos de nuestro ego y apreciamos el mundo allá fuera: Arriba la estación del tren, abajo los autos en el tráfico; pero algunas cosas siguen igual, el juego de la vida. Para nos olvidarnos de las cosas que nos hacen sonreir.