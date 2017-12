La Art Locura está por llegar a Miami, qué pasará en la Villa del Arte

La Semana del Arte está por llegar a Miami, del 6 al 10 de diciembre próximos, con su art locura habitando calles y recintos culturales. Un evento difícil de ignorar porque el arte se apodera de la ciudad, y se expande más allá del circuito de galerías y museos; y hasta se ha creado una Villa del Arte en Wynwood, donde se celebrarán tres eventos bajo un mismo techo, Spectrum Miami, Red Dot Miami y Art Spot Miami.

Los artistas activan con sus instalaciones temporales los lobbies de los hoteles, los bares, las calles, los parques, la arena de las playas y hasta se construyen mini ciudades. Por el día muestras de arte, y por la noche Art and Happy Hour, cocktail, conversaciones, proyecciones de filmes en espacios públicos como el Sound Scape Park.

En esta época los visitantes ven a Miami como un lugar exótico donde se celebra una gran fiesta del arte, con música y performances, como el Art Basel Music Series, en sitios como el Collins Park, pero la esencia de este evento es mostrar lo mejor del arte de vanguardia internacional.

Aunque la atención mediática está enfocada en Art Basel, evento central del Miami Art Week, el cual será acogido en el renovado Miami Beach Convention Center, existen más de 20 ferias satélites alrededor de esta.

Hay mucho que ver!

Una de las experiencias más emotivas es convivir con los artistas y galeristas locales. Muchos de ellos se preparan durante meses para exhibir sus obras, con la esperanza de recoger el fruto de sus creaciones e inversiones. Un momento especial para el intercambio y la visibilidad de expresiones artísticas que quizás no sean muy reconocidas en su mismo patio.

Miami es buena anfitriona, y esto se lo debe en gran parte a sus artistas locales, latinos y caribeños, que llevan en su sangre el espíritu de la celebración, y quienes con sus contribuciones invitan al cambio y a pensar de otra manera para que la ciudad sea más disfrutable y tenga una mejor oferta cultural.

En Miami Beach iremos tras Art Basel y en Miami visitaremos a las llamadas Ferias Satélites que acogerán a miles de personas, desde Art Miami/Context, Design Miami, Nada, Pulse Miami Beach, Satelite, Untitle hasta Spectrum Miami.

Galerías y artistas de todos los rincones del mundo reservan su estadía de invierno en la ciudad del Sol, ávidos por disfrutar del Miami Art Week, donde el arte internacional encuentra albergue por cinco días.

El arte se convierte en la excusa para pasar unos días en Miami, curiosear, comprar arte, darse a conocer, ir a las fiestas de la élite del arte.

Las puertas están abiertas y el abanico se extiende desde performances, música o simplemente ser parte del ritmo frenético que se vive en las calles del Art District de Wynwood, donde todo está pintado de arte y los artistas ven el mundo de un modo diferente.

Qué pasará en la Villa del Arte en Wynwood

Entre las Ferias Satélites se encuentra la Villa del Arte, en el 1700 del NE y la 2nd Avenue, en el Distrito de Wynwood, conocida como Spectrum Miami, Red Dot Miami y Art Spot Miami. Esta feria multishow acoge tres eventos bajo el mismo techo y ha sido visitada cada año por 38, 000 personas.

En el año 2015, Redwood Media Group adquirió la propiedad de Red Dot en Wynwood y se mudó para Miami para celebrar Red Dot, Spectrum y Art Spot Miami. Eric Smith, el presidente de Redwood Media Group ha dicho que su feria no podía estar en otro lugar que no fuera el Wynwood Arts & Entertainment District, pues “esta zona es el epicentro de la vanguardista artística y urbana durante la Semana del Arte de Miami, el Miami Art Week”.

Red Dot Miami cuenta con galerías que representan a más de 500 artistas contemporáneos.

Spectrum Miami, en su séptimo año, presenta exhibiciones que muestran el próspero paisaje artístico de la ciudad. El tema del 2017 es FUSION. En el evento participan 160 artistas y galerías de la Florida y otros lugares del mundo. Este año se incluye la muestra fotográfica Foto Solo, donde participan 10 artistas de varios continentes.

Los amantes del arte pueden asistir a los siguientes programas:

Art Labs, Art Talks, Spot Ligh y Launch Pad. En este último se presenta a un artista emergente que será seleccionado para crear una exhibición durante el show. Lo eligen las galerías locales y Spectrum Miami.

Los estudiantes y los seniors pagan un precio especial.

1 Day Pass para estudiantes: $10 online/ $ 15 en el evento.

La apertura es el miércoles 6th de diciembre a las 6:00 pm

Horarios:

Thursday, December 7th: 1:00 p.m. – 9:00 p.m.

Friday, December 8th: 1:00 p.m. – 10:00 p.m.

Saturday, December 9th: 1:00 p.m. – 9:00 p.m.

Sunday, December 10th: 12:00p.m. – 5:00 p.m.

