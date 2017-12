Esta semana, todo el que camine por las calles del Downtown de Miami buscando los quioscos con toldos multicolores, donde se celebra el Miami Book Fair podrá sentir el olor a libros nuevos, escritos por los autores más prestigiosos del mundo impresos en papel, no audio libros, no ebooks..

La Feria del Libro de Miami está considerada la mayor reunión literaria de Estados Unidos, y se ha propuesto este año 2017 derribar las paredes que impiden que la gente pueda leer, en especial los niños. Hoy en día, ellos casi no leen. Las estadísticas demuestran que solo 1 de cada 300 niños tiene un libro en su hogar.

Un fuerte reto, ante a la popularidad del social media que acapara el tiempo libre de niños, jóvenes y personas de todas las edades. Cómo leer un libro de más de 50 páginas cuando la tendencia es la lectura flash de titulares, los micro diálogos de Instagram y Facebook, el “comenta” y el “likes”, y el reclamo a los usuarios por no haber estado visibles en las últimas horas.

La feria se integra a la comunidad cultural de Miami

Sin embargo, la Feria también se moderniza y se revitaliza dentro del complejo universitario donde reside. Sus voluntarios no se rinden y buscan recursos para que siga creciendo. Su apertura tuvo lugar en The Porch, un espacio que ofreció música en vivo con Spam Allstars, y durante la semana ofrecerá comedia como medicina y otros eventos culturales.

La letra ñ y los eventos en español del Programa de Autores Iberoamericanos

La Feria del Libro que se celebra en el Wolfson Campus del Miami Dade College, del 12 al 19 de noviembre, cuenta con eventos especiales y presentaciones de libros de autores como Isabel Allende, quien llega con su novísima novela “Más allá del Invierno”, la escritora española María Dueñas arriba con su tercera novela “La templaza”, y el reconocido periodista Dan Rather nos entrega su último libro “What Unites Us: Reflections of Patriotism”.

Homenaje al cincuentenario del libro “Cien años de Soledad”

En esta edición anual, uno de los eventos más esperados por el público, es el homenaje al cincuentenario del libro “Cien años de Soledad”, del célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez, con un panel que organiza el Programa de Autores Iberoamericanos.

La cita anual con el libro acoge a autores, lectores, periodistas, libreros, editores, casas editoriales.

Además de ser la feria más grande del país, con más de 200 exhibidores de libros, es genial que en su concepción haya ido incorporando otras disciplinas de las artes y que se proponga atraer cada vez más a un público más joven. Cada año, 9 mil niños de las escuelas de Miami Dade, visitan sus espacios.

La Feria nació hace 34 años cuando no existían libros digitales y todavía se podían visitar la librerías para comprar libros impresos. Fue una idea del Dr. Eduardo Padrón, Presidente del Miami Dade College y Mitchell Kaplan, propietario de la reconocida tienda de libros Books and Books, una de las pocas que pudo sobrevivir a la digitalización de la lectura.

La literatura infantil está presente en el Children’s Alley

Hoy, los niños casi no leen, una alarmante realidad que el Miami Book Fair no ha pasado por alto, y por ello, junto a The Children Trust creó un programa que ofrece libros gratuitos en 40 lugares del Condado Miami-Dade. La misión es inspirar a que las familias lean juntas. El programa Read to Learn Book for Free cuenta con un quiosco en el recinto ferial y estará vendiendo libros al precio de $ 1.00 dólar.

Existen muchos muros que bloquean el que niños, jóvenes y personas de todas las edades puedan leer. Estos muros hay que derribarlos porque leer es una fuente del saber.

La Feria del Libro de Miami se ha unido al Embajador Nacional por la Literatura de los Jóvenes, Gene Luen Yang, líder del programa Reading Without Walls (RWW), cuya misión radica en inspirar a las personas a que aprendan algo nuevo a través de la lectura.

El 17 de noviembre la Feria del Libro presentará una edición especial de Lip Service: True Stories Out Loud, el evento de narración de cuentos más inteligente, atractivo y honesto del sur de Florida que une a la comunidad literaria local.

Lip Service es una combinación de teatro y literatura donde se cuentan historias reales y personales que conmueven, hacen reir y llorar.

Lip Service, fue fundado por la escritora residente de Miami, Andrea Askowitz. Al principio fue una reunión íntima de narradores y amantes de la historia. Luego esta se extendió y se convirtió en un acontecimiento literario. El evento fue adoptado por el Miami Book Fair y atrae a más de 500 personas.

Otros eventos, días y horarios de la Feria

Gogo Moad: Los niños pueden crear su mini obra de arte en metal y llevarla a casa.

Kitchen Stadium: El área culinaria de la Feria donde los reconocidos Chef y autores de libros de cocina muestran sus recetas

The Porch: Muestras de arte, música y espectáculos con artistas locales

Instalación de fotografías y proyecciones a gran escala, unido a la presentación del libro “Hurricane”

Barry Fellman, transforma la desvatación causada por el huracán Andrew en arte.

La Feria del Libro de Miami del Miami Dade College ofrece una amplia variedad de eventos literarios durante todo el año.

Wynwood Coloring Book The 2nd Edition

Unos 44 artistas callejeros del distrito de Wynwood en Miami.

Veladas Literarias.. Homenajes, voces poéticas de Ayer y de hoy, Conferencias de Adolescentes, Conversaciones con Expertos Políticos, Libros de Historia.

Street Fair:17 de noviembre: admisión gratis

Street Fair: Sábado 18 y domingo 19 de noviembre: $8.00 y mayores de 65: $5.00

Los niños menores de 12 años entran gratis. Entre 13 a 18 pagan $ 5.00

Horarios: 10:00 am a 6:00 pm

Ubicación

Miami Dade College (MDC Wolfson Campus)

300 N.E. Second Ave.

Miami, FL 33132

Estacionamiento: Metro Mover, bajarse en el Bayside Station o en College North (es una opción). Parqueos en el Southeast Corner del NE 5th Street y la 2nd Avenida.

https://www.miamibookfair.com/