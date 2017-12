Por décadas Miami ha sido el jardín tropical de América, donde muchos turistas que huyen del invierno han venido a refugiarse bajo la sombra de nuestras palmeras y caobas; pero con la urbanización y los huracanes el techo verde que ofrece aire fresco se ha ido perdiendo en muchas zonas.

Actualmente el Miami Canopy es muy pobre en comparación a otras ciudades de Estados Unidos. Hace mucho tiempo el desarrollo desplazó de sus tierras a los árboles nativos y los animales han tenido que buscar otros refugios.

Cómo las zonas más desoladas de vegetación pueden recuperar la bonita imagen tropical de otros tiempos.

Para recuperar el bosque urbano y llegar al 30 porciento de techo verde en el año 2020, el Condado Dade junto a diversas universidades y fundaciones han creado estrategias para la reforestación como Million Trees, Miami Dade Adop a Tree, Miami Tree Master Plan, Neat Streets o Native Flags que invitaba a los residentes a sembrar árboles en los patios de sus casas y a poner una bandera verde para motivar a los vecinos.

Antes del huracán Irma la cubierta verde de Miami tenía un 12 porciento. Las zonas residenciales, de Coral Gables, Lakes by the Bay (Old Cuttle Road), Pinecrest es donde se concentran la mayor cantidad de árboles.

Después del huracán Irma la cubierta verde de Miami volvió a sufrir una perdida significante.

Cientos de árboles de más de 60 años fueron destruidos; pero no todos lo árboles fueron arrancados por el viento. La fobia al bosque urbano también fue parte del panorama desolador. A mucha gente se le fue la mano.

Se necesitan muchos defensores que protejan el Edén del Sur de la Florida para que el verde y el gris encuentren un balance en las áreas urbanizadas que carecen de vegetación y donde el cemento es lo que predomina. Kiki Mutis experta y educadora del Jardín Botánico Fair Child es una de los defensores del Miami Canopy.

“Los árboles que se podaron mal pueden morir en los próximos meses o cuando azoten otros vientos”. Pero Kiki como otros educadores motivan a seguir sembrando árboles; y hacerlo de la forma correcta.

“La naturaleza es sabia y tenemos que aprender de sus ciclos y no ir en contra de ella. Los árboles nativos son más resistentes a los vientos de los huracanes. Ellos siempre han estado aquí.También hay que saberlos podar, y sembrarlos en el lugar adecuado”. Kiki Mutis comenta.

Se necesitan más corredores verdes como el de Coral Way. Los árboles en el Condado Dade purifican el aire eliminando alrededor de 73,000 toneladas de carbono y más de 1 millón de libras de otros contaminantes.

Con la urbanización el paisaje de costa con manglares y árboles frondosos ha ido decreciendo

En algunos barrios actuales en el NW de Miami y en las zonas de shopping la ausencia de vida silvestre nos recuerda al desolado desierto donde crecen aisladas algunas palmitas. En estas zonas los índices de crimen y enfermedades respiratorias son mayores.

Estrategias para salvar el Miami Canopy y reforestar donde se ha perdido la cubierta

Según un estudio llevado a cabo por el American Forest Community ReLeaf en colaboración con el Miami Dade County y la Florida International University, antes del huracán Irma la ciudad de Miami tenía entre un 12 a un 19 por ciento de cubierta verde, mientras el promedio en cualquier ciudad de los Estados Unidos es de un 33.4 por ciento.

Las palmeras son muy resistentes a la fuerza de los vientos pero no son árboles que ofrecen sombra, sin embargo son un símbolo del Sur de la Florida.

Después del huracán Andrew se supo que las palmas pudieron flexionarse con el viento y sobrevivieron a las ráfagas, entre ellas las Palmas Reales. Algunos cocoteros no tuvieron la misma suerte.

No se deben sembrar árboles invasores

Algunos árboles que no son nativos del Sur de la Florida como el Pino Australiano no se debe plantar, este no es tan resistente a las tormentas y ha creado muchos problemas para el medioambiente.

Los pinos australianos tienden a caerse durante los vientos fuertes y representan un peligro significativo para las rutas de evacuación en las zonas costeras.

En qué nos benefician los árboles además de embellecer una ciudad, purificar el aire y hacer que un barrio sea más habitable?

Amortiguan los efectos de los fuertes vientos en las estructuras.

La sombra de los árboles ayuda a que baje la factura de la electricidad.

Las hojas de los árboles y las ramas interceptan la lluvia liberando el agua lentamente, esto evita inundaciones mayores.

Aumentan el valor de una propiedad entre el 5 y el 15 por ciento.

Mejora la calidad del aire absorbiendo contaminantes y partículas suspendidas.

Le dan sombra al pavimento reduciendo las temperaturas del aire.

Los árboles reducen la violencia

Las zonas con menos cubierta verde en Miami

Medley (5.5%), North Bay Village (7.7 %).

Las zonas con más cubierta verde son