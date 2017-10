A dónde vamos en South Florida?. Con la Ram a la mar.

Te invito a echar un vistazo a las fotos inspiradoras de autos que FAMA Magazine hace cada mes mientra viajamos por el Sur de la Florida descubriendo los destinos más interesantes. También les contamos las novedades en el mundo automotriz.

La RAM estuvo por las Marinas de Coconut Grove: entre botes, mar y palmeras.

Las marinas de Coconut Grove ofrecen acceso directo al Océano Atlántico a través de la Bahía de Biscayne y muchos dueños de botes y yates de lujo que viven o visitan Miami usan los embarcaderos modernos que allí se encuentran.

Fuimos con la RAM a la Marina de Coconut Grove que estaba recuperándose de los estragos causados por el paso del Huracán Irma. Pudimos ver las labores de rescates de yates de lujo que se habían hundido en las aguas de la bahía de Biscayne.

Las palmeras son íconos del paisaje tropical en el Sur de la Florida.

Cuando me entregaron la camioneta deportiva de lujo, la RAM 1500 Night Edition Crew Cab 4×4 lo primero que pensé fue -cómo podría subirme siendo yo tan petite?.

Esta “Bad boy” me intimidó al principio; pero fue mi primera impresión. En la camioneta blanca sobresalía una parrilla robusta de color negro con el logotipo de RAM que representa la cabeza de un carnero con los cuernos y las llantas de aluminio (20X8) pintadas de negro. El diseño de lujo fue creado pensando en los entusiastas de RAM. Las camionetas son más popular entre los hombres y son indispensables en los trabajos pesados donde el fango es parte del panorama. En Miami se usan mucho para remolcar la canoas y los botes que se llevan al mar. También se usan en la contrucción, en los trabajos de jardinería o remolcar un trailer o casa móvil.

Esta camioneta es un auxiliar eficiente para cualquier dueño de un bote.

Tiene un Sport Permormance Hood y un Cargo Box cerrado. A lo largo mide 2.29.

Me subí de un salto aguantándome de una agarradera y me senté en el enorme asiento acolchado del conductor. Me hubiera gustado descubrir un escalón para ascender. La cabina es la más espaciosa en toda la línea de RAM ( para estirar las piernas).

Después de unos minutos a bordo en la cabina pude sentirme muy familiar con todo lo que me rodeaba. Ya no era pulgarsito en la RAM. El Radio Sirius, una execelente pantalla de navegación, los controles remotos (llave, puertas), asientos ajustables, conectividad, sistema de reconocimiento de voz, la cámara para estacionar y el control de clima en los asientos. Precio total: 38, 690

Al final cuando encendí la camioneta me olvidé de lo grande que era, de su potente motor V8 HEMI con 5.7 litros y pude disfrutar el viaje por la US1 y la I-95. Sabía que no tenía que preocuparme por un charco de agua o una calle inundada. Haría 15 millas por galón en la ciudad y 21 en las carreteras (combinadas 17 mpg). Unos 5.9 galones por 100 millas. Tenía que ser más diplomática al volante sediendo el paso en las calles más estrechas donde habían montañas de basura acumulada después del paso del Huracán Irma.