Pequeños artistas dedicaron sus vacaciones a clases de arte

Estos niños talentosos no perdieron tiempo este verano y sacrificaron sus vacaciones por asistir durante 4 semanas a clases de arte. Para ellos ha sido una bendición haber sido elegidos a participar en este programa.

Este verano que ya termina, la fundación Art for Learning Miami me invitó a visitar su estudio de arte para niños “Lewis Arts Studio” en Coconut Grove, que dirige Janet Evans, el cual está considerado un pequeño paraíso de la creación artística para una edad temprana. Quedé fascinada con el grupo de pequeños artistas pintando.

Cada preadolescente de middle school que cruza la puerta del Lewis Art Studio tiene un mejor porvenir y una oportunidad de desarrollar su creatividad y comunicación; pero el compromiso de estudiar en las vacaciones de verano también es un sacrificio que exige interés de los niños y los padres.

La carpeta vacía donde se guardan los dibujos que simbolizan un camino recorrido por cada niño artista

El primer día de clases, en el estudio de arte, se le entrega una carpeta vacía que deben llenar con sus trabajos artísticos. Cada dibujo que guarden ahí simboliza un camino que recorrieron durante cuatro semanas.

Una manera de ver el mundo con una visión creativa

Nuevos descubrimientos que amplían sus horizontes, una manera de ver el mundo con una visión creativa. La carpeta vacía es un reto que les demuestra que ellos tienen las habilidades para hacerlo por sí mismos.

Cada mañana, de lunes a viernes, los maestros Karen Schnell-Chisolm, Abdiel Acosta, Aurora Molina, Javier Sasieta y María Pérez imparten clases de pintura, escultura, 3 D, dibujo y otras disciplinas de las artes visuales, con la excepción de los miércoles que es reservado para las excursiones a instituciones culturales en la ciudad; pintar en el museo de Vizcaya es una de las jornadas favoritas.

De sus más de 30 años de experiencia docente, Karen Schnell-Chisolm ha dedicado 12 de ellos a los programas de Art for Learning, donde es responsable de crear el porfolio de cada niño.

Desde que abrió sus puerta, en el 2011, el estudio ha servido como taller de arte de la organización sin fines de lucro Art for Learning, cuya misión está enfocada en el aprendizaje a través de las artes y los recursos culturales de la ciudad.

Los niños de Miami Dade County y el Sur de la Florida necesitan más oportunidades de participar en programas de arte.

En 1999 el filántropo de las artes R. Kirk Landon patrocinó un estudio para ver el nivel de educación artística que recibían los niños en Miami Dade County. La organización más grande del país (Young Audiences) descubrió que – “Aunque el sistema de escuelas ofrecía varias actividades artísticas y eventos culturales; en general los niños no estaban recibiendo el nivel de instrucción de arte que exige una educación superior”. Mr. Landon convocó a líderes comunitarios y con el apoyo del Miami-Dade County Department of Cultural Affairs nació Arts for Learning.

Los programas de arte de Art for Learning tienen el fin de fomentar la inspiración y la capacidad de los preadolescentes al trabajar con otros en un proceso creativo.

Después del verano los mismos estudiantes regresan y continúan las clases cada sábado durante el curso escolar.

El proceso selectivo para elegir a los niños que participarán en el programa de verano de Art for Learning no es complejo y el único requisito es ser referido por un maestro de arte de las escuelas públicas de Dade County, pasar la entrevista y mostrar interés y compromiso.

Los estudiantes graduados del estudio pueden participar en el Lewis Arts Studio Alumni Institute, un programa intensivo de arte contemporáneo.

Más allá de ser una experiencia individual, las clases de arte deberían de formar parte de la educación elemental de cada niña o niño por el impacto positivo que estas tienen en la sociedad y en el ser humano.

Web: Lewis Arts Studio.org

El Lewis Art Studio fue fundado por Jonathan D. Lewis Foundation.

http://www.a4lmiami.org/program/lewis-arts-studio/

Dirección: 101 Grand Avenue in Coconut Grove.

Arts for Learning es la organización más grande del Sur de la Florida, dedicada exclusivamente a conectar artistas visuales y artistas profesionales con niños y educadores. Cada día, Arts for Learning trabaja para inspirar a los jóvenes a ampliar su aprendizaje a través de las artes.