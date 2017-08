Cuando vi la película “Ghost”, en la que Whoopi Goldberg interpreta a Oda Mae, nunca pensé que un día la misma mujer que me hizo reír y llorar con sus personajes, la tuviera frente a frente dándome consejos —al igual que a otras mujeres— de fortaleza y motivación personal.

Con la misma visión que podía canalizar para Molly (Demi Moore) el espíritu de Sam (Patrick Swayze), en “Ghost”, Whoopi nos dijo:

“Toma control de este mensaje que te doy. Las cosas pueden cambiar tanto y tan rápido que tenemos que pararnos firmes y decirnos a sí mismas: nadie en este lugar es más importante que yo y voy a seguir adelante. Nunca tengas miedo, cuando la gente está frente a ti no te va a morder”.

“Estoy donde estoy porque creí en todas las posibilidades”

Mi amiga Crystal Williams, una brillante publicista afroamericana de Detroit y su clienta Alva Adams-Mason, senior director de Toyota Motor North America me sorprendieron invitándome a la 4ta Conferencia de Woman of Color in Communications, en Key Biscayne, Miami donde Whoopi fue la anfitriona.

Cuando Whoopi llegó a la conferencia comentó: “Si mi madre viera a tantas mujeres de color reunidas, unidas para trabajar juntas por una causa estaría feliz”.

Gracias a mis amigas pude conversar y abrazar a la mujer afroamericana que es Whoopi. Le debía este abrazo desde que ganó el Oscar como mejor actriz de reparto con “Ghost” y su premio Tony. Con admiración, en aquel momento, publiqué la noticia como editora de FAMA. Y recibir el alentador consejo

– “sigue escribiendo, que escribir da mucha fuerza”.

Es más, cuando yo decidí crear la revista FAMA en los años 90’s sin ningún apoyo financiero y empresarial, mujeres como Whoopi me inspiraron a seguir adelante. Ella como afroamericana, en esa época, se había convertido en la actriz mejor pagada de Hollywood. Y para divina coincidencia, tuve una galería en Chelsea, New York, en el mismo lugar donde ella vivió (un edificio comunitario) cuando era niña. Nunca olvidaré que cuando se ganó el Oscar dijo que ella era de New York y había crecido en un proyecto; refiriéndose a un edificio de bajo recursos.

Cuando la vi le comenté que este año se cumplen 25 años del aniversario del film Sister Act y 25 años del aniversario de FAMA Magazine.

Whoopi Goldberg es considerada una de las más brillantes actrices norteamericanas de Hollywood, y más allá de ser un ícono, ser millonaria y tener fama ha logrado romper barreras sociales y culturales.

Su mérito profesional más grande es el haber sido una de las pocas personas en el mundo del entretenimiento en ganar los cuatro premios más importantes: Oscar, Tony, Emmy y Grammy; sin embargo ella misma reconoce que su vida no ha sido nada fácil y que llegó a donde está porque siempre tuvo la motivación de su madre.

Comparto con ustedes la tertulia con Whoopi Goldberg

De niña era pobre pero su madre y su hermano le dieron la confidencia de salir al mundo a buscar lo que ella quisiera.

“Mi madre fue la persona que me ayudó a creer en que yo tenía la capacidad de salir adelante. Mi hermano también. Pero en el caso de ustedes, sino es una madre, puede ser otra persona. Mucha gente puede decirte que no puedes lograr lo que deseas pero con una sola persona que te motive eso es suficiente. Busque esa mentora entre ustedes”.

Mensajes directos de Whoopi para esas mujeres que desean crecer y tienen miedo a las barreras.

1. Hay que ser solidaria con otros mujeres, no se deben quitar a otras del medio

2. Las mujeres debemos sentirnos orgullosas de lo que somos, con autoestima. Para crecer nunca debemos asumir que lo sabemos todo”.

3. Las mujeres no podemos tener miedo de que otras mujeres nos quiten el lugar que nos corresponde y la actitud debe ser compartir lo que tenemos”.

4. No importa de qué color eres, las blancas, las negras todas somos mujeres que debemos pararnos unidas. A mí también muchas mujeres de color no me trataron bien”.

5. Tienes que moverte y saltar las barreras porque nadie lo va a hacer por ti”.

Qué cree Whoopi de la Social media?.



Vamos a ser realistas, le están preguntando a la gente que digan que eres maravilloso? Les estás pidiendo a otros que opinen de tu vida, los estás invitando a que digan si les gusta lo que haces.Y lo peor es que esa gente que opina tu no la conoces y le vas a creer lo que ellos dicen, ja, ja, ja!, oh my God! you are asking people opinion, tú sabes que ellos no te conocen y le vas a creer lo que ellos dicen. Oh! Uh!… Lo que te debería importar es cuál es tu meta principal, lo que quieres ser y donde quieres llegar. Toda esa gente allá fuera está esperando a que digas algo para herir tus sentimientos.

Mensajes para las milenials. Cuidado con lo que publiquen en los medios sociales

“Cuidado con lo que publiquen en los medios sociales. A las mujeres millennials les digo que miren lo que publican en los medios sociales porque cuando llegues en 10 años o más a lograr estar en una profesión sonada tu no vas a querer ver esas fotos o esos comentarios”.

Cómo es Whoopi?

“Yo vengo de otra generación que miraba las cosas diferentes. El auto que manejo es un Volkswagen. Me sigue funcionando. Yo no voy esperar por ti, cuando llegues te puedes sentar a mi lado. En las relaciones hay que saber elegir. Las relaciones toman mucho tiempo”.

Qué más nos dice Whoopi a las mujeres?

“Mi mayor experiencia en mis 100 años de vida: tómenlo suave”.

Color Comm es la principal organización profesional de Estados Unidos dedicada a promover la visibilidad de las mujeres de color en las comunicaciones.

Alva Adams-Mason, la Directora de Toyota Motor North America considera de máxima importancia para su empresa Toyota continuar apoyando el trabajo que realizan las mujeres de color en el campo de las comunicaciones a través de la organización Color Comm.

“Las mujeres son una fuerza que mueve el mercado del automóvil y apoyar el trabajo que ellas realizan en las comunicaciones también ayudará a otras mujeres a tener una voz en los temas relevantes para las mujeres“.

http://www.colorcommnetwork.com/

http://oscar.go.com/video/2014-oscar-winner-acceptance-speeches/whoopi-goldberg-wins-best-supporting-actress-in-1991