Puedes ver lo que yo veo?. Despierta al niño que llevas dentro y juega con el arte visitando la muestra “Games, Gizmos and Toys in the Attic” que se exhibe en el Lowe Art Museum de la Universidad de Miami hasta el 24 de septiembre.

La exhibición es un homenaje al fotógrafo Walter Wick y está dirigida al niño que habita en el alma de los adultos. Reúne fotografías a color que el artista usó para ilustrar sus libros para niños donde invita al lector a jugar con sus rompecabezas buscando objetos escondidos y posibilidades infinitas.

Esta es la primera retrospectiva de Walter Wick, el galardonado autor, fotógrafo e ilustrador de Can you see what I see? y co-creador de la famosa serie de libros “I Spy”.

Esta foto rompecabezas fue publicada en el interior de la revista Games y se basa en los tiempos de Lewis Carroll el autor del libro Alicia en el País de las Maravillas. La idea de Walter era ver si alguien podía encontrar 32 reflexiones imposibles en los espejos.

El museo hizo una acertada selección de las primeras fotografías de Wick que despertaron su interés por la ciencia, los juegos y los crucigramas. Un behind scenes que revela su proceso creativo y una ventana al trabajo que lo hizo tan famoso.

La exposición ha sido organizada por el New Britain Museum of American Art con el patrocinio de Beaux Arts.

http://www.lowemuseum.org

Lowe Art Museum, University of Miami

Dirección: 1301 Stanford Drive. Coral Gables, Florida

Horarios: martes a sábado, de 10:00 am a 4:00 pm y domingos de 12:00 del mediodia a 4:00 pm.