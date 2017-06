Mathieu Bitton el reconocido artista y fotógrafo francés radicado en Los Angeles nos visitó en la ciudad de Miami y me concedió una entrevista para hablar de su reciente colección de fotos en blanco y negro, “Darker than Blue” que se exhiben hasta el mes de agosto en la Galería Leica Miami y expresan la esperanza y la lucha de la cultura negra en el mundo.



Sus fotos reflejan las emociones que sintió fotografiando la vida cotidiana de la cultura negra en las Islas Bahamas y en otras ciudades como New Orleans donde vivió temporalmente mientras realizaba el documental – “Looking back on love” – para su amigo y cliente el artista Lenny Kravitz.



“Las fotografías de mi colección Darker than Blue representan momentos de los que fuí afortunado de presenciar en mis viajes recientes por el mundo. Cuando ahora veo las fotos parece que fueron tomadas en una máquina de tiempo. Las miro y me doy cuenta que son un sueño vivo donde puedeo tener de nuevo las mismas sensaciones que sentí cuando las estaba realizando. Solamente con mi cámara Leica pude lograr tanta belleza, empoción y plasticidad“.

Esta vez Mathieu no retrata a sus clientes de Hollywood, su lente capta esos rostros anónimos, sin maquillaje y huellas de marketing. Son momentos y emociones expontáneas y cotidianas en los barrios afroamericanos. El rostro de un niño donde sus ojos expresan la emoción del temor.



Su orgullo y amor por la cultura negra, por eso quiso fotografiar la sensibilidad humana de los niños y hombres afroamericanos.

“Siempre he sentido amor y pasión por el arte, el cine y la música de la cultura negra. Darker than Blue es la lírica de una canción de 1970 del famoso cantante y guitarrista Curtis Mayfield sobre los derechos civiles”.

Bitton me habló del giro que ha dado su carrera creativa y fotógrafica por la necesidad de protestar contra muchas cosas que andan mal en este mundo, entre ellas la manipulación de la privacidad del hombre en los medios sociales y el racismo.

“Me emociona caminar por las Bahamas y ver a esa gente que vive disfrutando su privacidad en un mundo donde no ha llegado la tecnología. Algunas de las personas que retraté no sabían que estaba tomando fotos, otros siguieron caminando o trabajando.. Sin embargo cuando unos niños me vieron con mi cámara salieron corriendo y se escondieron en las olas del mar gritando PAPARAZI”.

Vivimos en un mundo visual donde la gente ha cambiado la privacidad por 15 minutos de fama, eso fue lo que dijo Andy Warhol.



“Andy Warhol dijo que en el futuro, todos serían famosos durante 15 minutos pero ahora somos famosos 24 horas. Los medios sociales se han convertido en una adipción. Ya no es una foto, sino cuatro fotos al dia. A mí me han dicho que me conviene trabajar con los “influyentes” pero no estoy interesado”.

Bitton es uno de los fotográfos, cineastas y diseñador de carteles más reconocidos en el mundo de la música y el cine Afroamericano en Estados Unidos. Ha sido nominado al Grammy y merecedor de la Orden Chevalier de las Artes y las Letras. Sus clientes han sido leyendas como Sting, Bob Dylan y Harry Belafonte, entre otros.

La inspiración más grande para las fotografías blanco y negro de esta serie “Darker than Blue” nació en las Islas Bahamas mientras filmaba el documental “Looking back on love”, comisionado por su amigo de siempre y cliente Lenny Kravitz que grababa su album.

El film de Bitton llegó a alcanzar el número 4 en los charts de iTunes.

Bitton ha dicho que esta serie es una manera de protestar mostrando la belleza de los rostros humanos que no han sido manipulados ni mercadeados.

“Me dijeron que por qué no ponía los rostros de tantos amigos famosos que tenía; pero la idea era reflejar esta gente anónima que también reclama un lugar en este mundo”.

La exposición “Darker Than Blue” es una gira que inició en las ciudad de Los Angeles en el 2016, luego la muestra viajó en abril de 2017 a Bostón y estará expuesta en la Galería Leica hasta el 25 de Agosto.