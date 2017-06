Creían que no podría dirigir París Can Wait; pero a pesar de los contratiempos a la edad de 81 años, Eleanor Coppola logra alcanzar su sueño como artista y dirige la comedia romántica.

La esposa de Francis Ford Coppola, rompe el record como la directora estadounidense de más edad que hasta el momento ha dirigido un film.

Con “Paris can Wait” Eleanor se inspiró en una experiencia personal que tuvo en Francia a los 73 años de edad y que le servió para revivir su espíritu. La película ha sido escrita, dirigida y producida por ella y cuenta además, con el apoyo de dos mujeres talentosas en la cinematografía, la cineasta francesa Crystel Fornier, directora de fotografía y la compositora Laura Kapman, directora musical.

Francis Coppola no estuvo conforme con la idea de que Eleanor se aventurara a dirigir una película; temía que ella sufriera con los contratiempos que surgen durante una producción; pero cuando las crisis se presentaron durante el rodaje en Francia; el sabio director y esposo la sacó de apuros.

“solamente él sabe resolver las cosas , de una manera que nadie ha sabido como lo puede lograr. Durante el filme estuve desesperada porque no conseguía actores protagonistas de “alto rango” y sino consigues actores, no consigues el dinero y sino consigues el dinero no consigues los actores. Ese es el dilema para producir una película que te financien“.

“No tenía nada que perder y logré ir más allá de mis límites. A los 70 años tu no piensas en lo que te va salir mal”.



Cuando tenía 73 años, en el 2009, Eleanor Coppola acompañaba a su esposo, Francis Ford Coppola al Festival de Cine de Cannes cuando se enfermó con un resfriado y decidió quedarse para descansar en el Sur de Francia mientras su esposo seguía a Budapest. Un socio de negocio de Francis le ofreció lelvarla en auto hasta el aeropuerto de París porque ella no podía volar a causa de una infección en el oído. El viaje de siete horas de Cannes a París se convirtió en una aventura de tres días llena de vino, trufas y vistas extraordinarias.

Un día le contó la anécdota a una amiga y esta le dijo – “yo quiero ver esa película“. Eleonor lo pensó bien, estuvo de acuerdo y se puso a escribir la historia. Así nació el personaje de Anne interpretado por Diane Lane.



En la película Anne al igual que ella, es una mujer que está casada con un exitoso productor de cine (Alex Baldwin) pero empieza a sentir que su vida matrimonial está mal. Anne termina viajando por carretera con uno de los colegas de su marido, un francés coqueto llamado Jacques (Arnaud Viard). Jacques que quiere seducirla.

La cimematrografía del filme rodado en Francia muestra los antiguos acueductos romanos, los rosales y las catedrales..

“Me tomó 6 años reunir el dinero. Me costó trabajo conseguir un inversionista: no había sexo, ni violencia, entonces era difíicl. Nunca había dirigido una película. Tenía muchos puntos en contra mía. Sino tienes el dinero, no tienes los actores ( el cast) y sino tienes lso actores ( el cast), no tienes el dinero. El dinero no estaba disponible porque no tenía un actor masculino de fama.Yo estaba desesperada, entonces Francis hizo llamadas a muchos actores que le dijeron que no podían; pero Alec Balwin aceptó hacer el papel, al igual que Diane Lane; pero también ellos al principio nos digeron que no podían y Francis volvió a insistir con Alec, diciéndo le- “me puedes hacer el favor”, Alec aceptó… y hasta Diane le dijo a Alec – ve y ayuda a esa mujer para que pueda hacer su película”.

Su vida junto a Francis

Eleanor Coppola lleva casada 40 años con Francis y vive en una mansión victoriana de 1885 en el Valle de Napa donde tienen la familia tiene una bodega y viñedos. Aunque ha dirigido documentales, Eleanor ha dedicado toda su vida a apoyar la carrera cinematográfica de su esposo y sus hijos.

Cómo conoció a Copola

En 1962 fue invitada a Irlanda para trabajar en una película independiente de bajo presupuesto, Dementia 13. Mientras trabajaba como Asistente de Dirección Artística, conoció a Coppola que estaba dirigiendo su primer largometraje. Al año siguiente, Francisco y Eleanor se casaron.

Sus documentales y libros… Su trabajo detrás de la cámara apoyando a su esposo e hijos cineastas

Viajó con Copola a Filipinas y documentó la verdadera vida de un director detrás de cámara y las dificultades durante la producción de un filme.

Mientras estaba con su esposo en Filipinas durante la filmación de Apocalypse Now, rodó el documental Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, donde ella misma narra con su voz las dificultades que se presentan cuando se produce un film como Apocalyse Now ( sobre la Guerra de Vietnam en 1979).

Mientras Copola rodaba ella escribía un diario de sus experiencias que fue publicado en 1979 como “Notas”.

En 1996- Durante el rodaje de The Rainmaker, Eleanor produce y filma un documental sobre las técnicas de Coppola para trabajar con actores.“The Making of The Rainmaker”se emitió en HBO y es ampliamente considerado como uno de los mejores “looks internos” de cómo un director trabaja y motiva a sus actores.

En 2007, hizo Coda: Thirty Years Later, que ofreció una mirada detrás de las escenas de las pruebas y tribulaciones de Francis Ford Coppola dirigiendo Youth Without Youth.