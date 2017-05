Dónde están los pájaros de Valeria Yamamoto

Los pájaros de la escultora argentina de orígen japonés, Valeria Yamamoto encontraron un espacio temporal en el nuevo centro de arte The Frank C. Ortiz Art Gallery en la ciudad de Pembroke Pines al Sur de la Florida. Su obra, On the Line II, es parte de la muestra colectiva “ “What a Wonderful ” que organizó la curadora y directora artística Jill Slaugter: una exhibición de 14 artistas que se han inspirado en cosas inexplicables, casi siempre cotidianas que invitan a la contemplación y a generar nuevas conclusiones.

Valeria está considerada entre las mejores escultoras latinas radicada en el Sur de la Florida en la última década. Actualmente tiene su estudio en Bakehouse Art Complex en el distrito de arte de Wynwood.

La muestra motiva al público a considerar qué es lo que es maravillo?. Nada que tenga que ver con el valor del dinero. La respuesta es subjetiva y personal de acuerdo a los valores de cada persona que la mira.

Y de eso se trata la obra de Valeria Yamamoto que se exhibe hasta el 1 de junio en el The Frank C. Ortiz Art Gallery Pembroke Pines City Center. Una pieza hermosa que invita a la reflexión sobre un tema no muy abordado: la adaptación de la aves en el medio urbano.

Desde que era niña y vivía en Buenos Aires me encanta ver las hileras de pajaritos posados sobre los cables de electricidad como si estuvieran en reuniones”.

Las esculturas de Valeria invitan a la relajación, a detener la prisa.

“Cuando yo veo a los pájaros, los veo como si fueran una silueta en 3 D, esa que vemos todos al amanecer o al atardecer cuando están a contra luz. Cuando hago las esculturas los represento en grupos. Cada pajarito está interactuando con el otro. A mi me parece curioso porque me recuerda a los grupos de personas cuando se reunen en un espacio”.

De dónde viene tanta creatividad?

“Puede ser una combinación de muchas cosas que heredé de mis padres: curiosidad, observación, reinterpretación y mucho silencio“.