Filosofeando con Jason Silva sobre su TV serie Origins en Nat Geo Mundo

Quien puede provocar que la gente se ponga a pensar?. Jason Silva el conductor de la serie Nat GEO Mundo nos hace pensar en quiénes somos y hacia dónde vamos, qué corresponde ser una persona pensante. Estas preguntas las hacen millones de personas cada día en la internet y no encuentran la respuesta correcta, ni el origen verdadero de las cosas.



National Geographic, NAT GEO MUNDO invitó a FAMA Magazine a conversar con el conductor de la nueva serie Origins: Un recorrido por la humanidad con el filósofo y pensador Jason Silva (Brain Games, Shots of Awe) que empieza a salir al aire por TV este sábado, 8 de abril en NAT GEO MUNDO.

Más que una entrevista nuestra reunión fue una cita para filosofear sobre los temas de interés humano que aborda la serie a través de 8 episodios.

Parte dramática, parte documental, la serie ofrece un punto de vista profesional sobre hechos históricos y cuenta con una cinematografía competente y música original de John Boswell reconocido mundialmente en el Internet como Melodysheep.



https://www.youtube.com/watch?v=cdHON5jjrqs&t=25s

La filósofo y visionaria Ana María Haar y yo nos fuimos a filosofiar con Jason Silva en la zona del Miami River, cerca del Miami Circle, considerado por los nativos como – “tierra sagrada de Miami” después de los descubrimientos arqueológicos de un asentamiento de nativos Tecuestas, primeros habitantes de la ciudad. Sorprendimos a Jason, que no esperaba que lo llevaramos a este sitio de Orígenes, dónde FAMA Descubriendo Historias TV Series filmó un segmento de su show de Miami.

Jason es tan curioso como sabio pero diferente a muchos sabios que he conocido. Su virtud radica en ser cercano y profundo, apasionado y discreto.

Desde muy niño Jason sintió una intensa curiosidad por conocer el orígen de todas las cosas que le rodeaban. Su don de comunicador le abrió las puertas en Nat GEO Mundo y National Geographic y ahora comparte su saber con millones de personas en el mundo; incluyendo los más pequeños.

Nació en Venezuela pero creció en Miami. Diferente a muchos jovenes de su edad, Jason se interesó por el mundo místico y ha dedicado largas horas de su vida a investigar y buscar una respuesta para cada cosa que nunca de niño encontró explicación. Preguntas de nuestro tiempo que tienen orígenes en tiempos remotos y están guardas en libros empolvados de historia. Símbolos, códigos, secretos escritos en otras lenguas. La esencia de los misterios de la vida y cómo las calamidades, las crisis, la lucha por sobrevivir hicieron que el hombre a fuerza de dolor y perdidas saliera de las cavernas y se modernizara poco a poco.

En la serie ORIGINS: Un recorrido por la humanidad trabajó como conductor y co productor de consulta en las investigaciones realizadas para recrear las escenas de ficción y también en las entrevistas de no ficción. Viajó a Africa, donde durante 75 días se filmaron parte de las escenas de otros tiempos y que él presenta en la serie.

“Uno de los capítulos de Origins es sobre la guerra . Yo rechazo las guerras; pero no se puede negar que mucha de las tecnologías que se crearon y existen hoy en día fueron creadas en la guerra”.

El 8 de Abril empieza la serie en español en NAT GEO Mundo.

