Un mundo imperfecto, la lección del Premio Oscar

Antes todo tenía que ser perfecto, pero en el mundo en que vivimos parece que ya las cosas van por otro camino. Cualquiera comete un grave error por accidente y es la lección que nos deja el Premio Oscar 2017. Yo sigo pensando que el error también fue no premiar a Lion.



Sin embargo la Academia tiene otra preocupación más allá de la equivocación y es el bajón que han dado los Oscar en los rating. Esa noche fueron vistos por unos 32.9 millones de televidentes, la segunda audiencia más baja en la historia. Al tener otras opciones la gente está prefiriendo el entretenimiento libre e independiente sin anuncios publicitarios. No son los Oscar los que bajan es la televisión que está viviendo una decadencia en el mundo de las plataformas móviles.



Yo no me sorprendí con el error porque sé que mucha gente trabaja bajo una extraordinaria presión y tal vez buscando la perfección sobrenatural se equivocaron; aunque muchas personas se sintieron molestas; pero ya no vale la pena magnificar el fallo, sin duda alguna todavía tendremos Premios Oscar por un tiempo mientras se sigan celebrando los trabajos más extraordinarios en la cinematografía. Por ahora es el tema de la semana. Yo prefieron ir a ver a Moonlight que no la he visto y las otras que tampoco pude ver y enfocarme en eso.

Los discursos de los ganadores nos inspiran; son emotivos, compartimos sus triunfos; pero al final lo que trasciende es la película, la actuación, la cinematografía, la música. Con 89 años de celebraciones pocos errores se han cometido. Esto demuestra que la perfección no existe y ni en los más altos niveles se puede lograr. Pero no fue un error, fueron dos errores.

El otro, el tributo a una diseñadora fallecida usando la foto de su amiga viva. Me ha dado mucha pena porque ningún espectáculo en la televisión ha tenido por años la magia de los Oscar.

Al final La La Land es una película extraordinaria, como también los es Moonlight, la verdadera ganadora del Premio Oscar. En las competencias tan reñidas siempre queda alguien afuera y la perdedora esa noche fue Lion, a mi parecer una genial película que merecía un reconocimiento. Que lastima que no se llevaron también un Oscar a casa.

Price Waterhouse Coopers es la compañía que lleva el control de las papeletas y asumió el error pidiendo disculpas:

“Pedimos sinceras disculpas a Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway, la Academia y los espectadores de los Oscar por el error cometido durante el anuncio de la Mejor Película.

Los presentadores recibieron el sobre correspondiente a otra categoría y cuando se descubrió el error, fue inmediatamente corregido.

Estamos investigando cómo pudo ocurrir algo así y lo lamentamos profundamente.

Agradecemos la elegancia y cortesía con que los nominados, la Academia, ABC y Jimmy Kimmel manejaron la situación”.

La lista de los actores ganadores

Mejor Actor: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Mejor Actriz: Emma Stone ( La La Land)

Actor en un role secundario: Mahershala Ali ( Moonlight)

Actriz en un role secundario: Viola Davis ( Fences)