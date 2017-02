Croquetas con Champagne, paella o salado y dulce en SOBEWFF

Probarías Croquetas con Champagne o Paella creado por un famoso chef en el SOBEWFF, irías a una fiesta nocturna a comer espaguetis asiáticos o prefieres un party de salados y dulces. Puedes también ir a una cata de vino de la Toscana y conocer a la propietaria del viñedo o aprender el arte del champagne y los vinos fortificados.

Tantas cosas distintas se pueden hacer este fin de semana en el Festival South Beach Wine and Food Festival (SOBEWFF), una de las fiestas de la gastronomía internacional más trendy del mundo que se celebra anualmente en South Beach y en algunos sitios de Miami y Fort Lauderdale.

Del 22 al 26 de febrero regresa la 16 edición del festival presentado por los canales de televisión Food Networks and Cooking Chanel. Este año la presencia de las chef mujeres y las empresarias de la industria del vino es notoria.

Un total de 16 capitanes culinarios traerán sus creaciones y se le rendirá un tributo al Chef José Andrés y a los dueños de Maisons Marques & Domaines, Jean-Claude Rouzaud y Frédéric Rouzaud. El evento tendrá como maestro de ceremonias a la personalidad de la televisión Anthony Bourdain. Este evento es presentado por Banco de America y es parte de la serie The NYT Cooking Dinner Series.

El festival ha crecido mucho y se celebra en decena de lugares: restaurantes y hoteles como el Palms Hotel and Spa donde se realizará casi todas las catas de vino y seminarios.

El hotel Como Metropolitan ofrecerá una cena de Tapas con la Chef Katie Button, autora del libro de cocina Authentic Spanish Food from an American Kitchen.

En el restaurante Cecconi’s del hotel Soho Beach House estarán dos personalidades de la televisión, Alex Guarnaschelli (Iron Chef y Chopped) y la Chef y autora de libros de cocina Katie Lee, personalidad y co presentadora de los show del canal Food Network’s The Kitchen, The Kitchen Sink, y del canal Cooking Channel’s de los show Beach Bites with Katie Lee.

En el restaurante Forge estarán los Chef Nina Compton, David Kinch, Donald Link y Julia Doyne preparando una cena llamada “Heart of New Orleans”.

Las carpas blancas ya están listas en el Grand Tasting Village de Goya Food de la 13th Street & Ocean Drive.

El festival fue creado con la misión de apoyar la educación y la formación de nuevos talentos en la industria culinaria, en especial a los estudiantes del Chaplin School of Hospitality & Tourism Management en el FIU..