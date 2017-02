Alejandro Sanz: mis canciones tienen una romanticismo hiriente, que duele

Alejandro Sanz 20 años después de Corazón Partío: 100 Mejores entrevistas de FAMA Magazine.

Este año 2017, Alejandro Sanz está celebrando 20 años del lanzamiento de su disco Más con un concierto en Madrid en el verano. FAMA Magazine fue su primera entrevista promocional en la ciudad de New York. El mismo me abrió la puerta de su habitación para recibirme. A penas empezaba a sonar en las radios Corazón Partío; pero allí frente a mi estaba un chico sencillo, auténtico y valiente dispuesto a enamorar a todos con sus canciones llenas de un romanticismo hiriente, que dolía.



Fue una entrevista donde Alejandro también me habló de otros temas que le dolían mucho: la apatía de la gente ante las injusticias, las guerras, los problemas ecolológicos, la destrucción de los ecosistemas.

Pasaron 20 años y esos temas le siguen doliendo, con la diferencia que ahora ha podido poner su granito de arena en muchas causas como la defensa del Artico.



La entrevista de FAMA Magazine a Alejandro SANZ en 1997 apareció en nuestra revista impresa.

New York…1997



Alejandro Sanz, me abre la puerta de su habitación, acaba de despertarse y está estirando su cuerpo.

Alejandro: Me había recostado un rato en la cama para recuperarme del viaje. Acabo de llegar de Madrid.

Me atrevo a decirle si le anima un café; pero se adelanta y me dice..

Alejandro: Un sake mejor. Suspira y mueve la cabeza tratando de despertarse del jet lag.

Ileana FAMA: Un sake? Oh…tan temprano?.

Alejandro viaja con el horario de Europa y ahora es tiempo en Madrid para un cocktail. Así que decido acompañarlo a un Sake. En esa época yo no había cruzado el Atlántico y trataba de imaginarme como había sido su viaje. Así que conversamos de las horas de vuelo y de mi sueño de conocer España.

Alejandro es observador. Tiene una mirada intensa y unos ojos con mucho brillo. Su vista sigue un rayo de luz que entra por la ventana. Al otro lado del cristal están los rascacielos de Manhattan. La Cortina está abierta de par en par y podemos ver la ciudad que tanto parece gustarle.



Noto que tiene mucho sentido del humor. Espero que con el tiempo esto no lo pierda.

¿Qué te trajo por New York?

Tú entrevista y una promoción de fotografías para promover el nuevo álbum Más.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la música?.

La primera vez que fui a estudiar música tenía siete años, mi madre me apuntó en las clases de guitarra. En España, al menos en mi época de niño te apuntabas en el Karate o te apuntabas en la guitarra. Yo cogí la guitarra y tuve suerte por qué después me dediqué a ella.

También estudié piano y saxofón. Tuve la suerte de trabajar en los estudios de grabación como ayudante de producción, luego fui músico de estudio.

¿Te pasó por la mente que ibas a ser cantante?.

Lo veía muy lejano. Me miraba en el espejo como todos los muchachos; pero lo veía muy lejano. No es algo que uno diga así tan fácil – voy a un ser cantante famoso un día y ya lo eres.

¿Quién fue la compañía que te descubrió?.

Yo hice algo con un Sello de EMI en España; aquello lo hice por divertirme; pero luego cuando compuse las canciones del primer disco no querían grabarme, no querían tampoco darme la carta de libertad y WARNER quería firmar en ese momento, entonces me senté en la puerta y hasta que no me dieron la carta de libertad no me fui. Más tarde mi disco vendió 1 millón de copias.

¿Cómo enriqueces tú educación musical?.

No me gusta seguir estudiando el mismo instrumento que conozco, así que siempre estoy aprendiendo nuevos para crear cosas nuevas.

Dicen que eres un poeta. ¿Por eso compones tus canciones?.

Compongo por qué siempre me ha gustado componer. Eso de poeta no lo tengo muy claro. Si creo en mis composiciones hay mucho romanticismo y a veces un romanticismo hiriente,un romanticismo que duele.

Pero en fin componer es algo que me llena.

¿Cuáles han sido tus rivales en la música?.

En la música no se da mucho eso de la rivalidad entendida de una manera tan drástica.

Normalmente la gente que conoces en la música son tus amigos. En la música no es como en el cine, que la gente discute por el papel de una película.

¿Quién son tus amigos en la música?.

Miguel Bosé, Paco , Luis Miguel…….pero con ellos no hay rivalidad.

Me decías y te interrumpí que tenías otros rivales.

Si. Decía que mis rivales en la música son el tiempo y de repente el cansancio.

¿Quién te levanta de la cama todas las mañanas el cafécito o la muchacha que te acompaña?.

No, No, No, Me para la responsabilidad y toda esa gente que está trabajando allá fuera y depende de tú carrera. También la familia que te espera.

¿Dentro de esa familia hay alguna novia?.

Tengo amores pero no te lo voy a decir por qué se va a enfadar la otra.

¿Cuéntame, es un compromiso serio?.

Bueno…….tenía hasta hace poco; pero ya pasó eso.

¿Alejandro tú reflejas ser un hombre muy enamorado?.

Si, no lo niego. Yo soy un enamoradizo de la vida.

¿Cómo defines a Alejandro Sanz?.

Soy constante. Soy un poco desastre para mis cosas. Soy un poco trabajador e inquieto, casi perfeccionista.

¿Cuáles son esas injusticias que te molestan?.

Me molesta hasta mi propia apatía. Esa apatía de la gente. Que puede ver cualquier cosa horrenda en la televisión y no hacer nada. Y esto es algo que me duele. Me duele que veamos las injusticias y que nada nos conmueva, me duelen los crímenes, las guerras, los desastres ecológicos y sobre todo que entendamos las causas que provocan estos hervores y no tenemos conciencia.

Me molesta la injusticia , la apatía de la gente sobre todo.

¿Cómo es tu relación con los amigos más cercanos y que haces con ellos cuando te escapas del trabajo?.

En Madrid tengo mi pandilla, que son Paco de Lucía, La Banda del Tío Pringue. Todos nos vamos a un sitio pequeñito que no tiene ni cartel , es en una zona muy antigua de Madrid que llamamos La Latina. Allí cocina una señora de 90 años . Entramos , cenamos y luego nos vamos a ver algún tablado, a ver quién está tocando y quién está cantando.

¿Cómo es Paco de Lucía?.

Paco es artista y es un genio, de Paco puedo aprender todo. Yo me recuerdo que desde que tenía siete años escuchaba a Paco de Lucía y mis primos escuchaban a PARCHI, un grupo de niños . A ellos les gustaba PARCHIS y a mí me gustaba Paco.

¿Qué cosas interesantes aprendisteis de Paco?.

Sobre todo como se puede ser humilde siendo un genio. Me enseñó que de todo el mundo se puede aprender cosas.Una vez me dijo- “me ha llamado un tal George Michel que quiere hacer algo conmigo.. ¿qué crees?”, Paco vive en un mundo muy especial.

Ahora vamos hablar un poco de tu nuevo disco.

¿Por qué lo titulas Más?.

Por qué sabía que en mi país y en latinoamérica me iban a pedir más.

¿Por qué son tan originales tus canciones?.

Más que nada es una cuestión casi impuesta. Muchas veces a mí me gustaría ser más versátil a la hora de cantar. Tengo mi manera de componer es particular por qué vengo del flamenco y es algo que se nota enseguida.

Al principio mucha gente decía que eso iba a ser un problema para mí si quería tener éxito , porque tengo una voz reconocible y de repente se me notaba ese flamenco. Sin embargo ha sido al revés.Yo he sido flamenco toda mi vida y soy flamenco. En este disco hay un tema, Corazón Partio que tiene flamenco y ha gustado mucho.

http://www.alejandrosanz.com/es_ES

https://www.instagram.com/alejandrosanz/

https://twitter.com/AlejandroSanz?ref_src=twsrc%5Etfw