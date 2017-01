Kate del Castillo: Lolita necesita un océano, no un tanque de cemento

FAMA Magazine entrevista a Kate del Castillo unos días después de la muerte de Tilikum, la ballena de Sea World que murió enferma como todas las Orcas en cautiverio. Esta vez no entrevisté a la actriz, sino a la activista que junto a PETA pide al Miami Seaquarium que tenga compasión con Lolita, la última sobreviviente de la brutal captura de Penn Cove y la liberen en un santuario costero. Las Orcas son consideradas íconos espirituales y culturales en la zona del estrecho de Puget Sound.



Lolita estaría bien en el santuario de ballenas de San Juan Island, en el Salish Sea (Washington State) donde todavía viven las Orcas de su familia. Las islas de San Juan en el Mar de Salish son consideradas como un paraíso para las ballenas y Lolita sentiría un gran alivio nadando libremente.



Miami es un símbolo de libertad, respetamos lo sagrado. Estamos rodeado de animales salvajes libres en nuestra Bahía de Biscayne y en nuestros Everglades. No necesitamos tener una orca cautiva que fue victima de la captura más cruel de ballenas en la historia de Estados Unidos donde capturaron babies orcas y mataron a otras.



Jared Goodman, Abogado de Peta: “Lolita mide 20 metros y el tanque donde vive en su punto más profundo tiene 20 pies. Los delfines la molestan constantemente”.

En libertad Lolita podría vivir 80 años como otras orcas de su familia que nadan 100 millas al día. Una de las Orcas más longevas que se ha identificado es Granny, la matriarca del mar de Salish y guía de su familia en los viajes. Granny vivió más de 100 años.



Todavía la historia de la captura de Lolita es recordada con tristeza por los residentes del Salish Sea y Puget Sound donde hasta un Ferry lleva su primer nombre – “Tokitae”. Los científicos han descubierto que las Orcas son muy inteligentes y tienen una memoria muy larga. Lo que sugiere que Lolita todavía recuerde la traumatizante y brutal captura que la separó de su madre en 1970 acorralándola en redes donde no pudo escapar.

Entre los años 60’s y 70’s unas 45 ballenas babies fueron arrebatadas de sus madres y fueron llevadas a acuarios. De todas, la única que ha sobrevivido el cautiverio ha sido Lolita.

La última vez que Lolita nadó libre fue en Penn Cove, Whidbey Island el 8 de Agosto de 1970. Cuando Lolita llegó al Miami Seaquarium ya se encontraba ahí Hugo otra Orca que había sido capturada en Puget Sound en febrero del 1968.

Varios testimonios como el del biólogo Terry Newby, que presenció la captura dicen que las ballenas lloraban cuando las separaban de sus madres. ” A Lolita se la llevaron a la fuerza, la sacaron de su casa del Océano”. El veterinario que la fue a recoger a Lolita al Seattle Aquarium donde fue transportada después de la captura, la llamó Tokitae, una expresión que usan las tribus del Salish Sea cuando se saludan y que significa – “buen dia, lindos colores”. Cuando Tokitae llegó a Miami el 24 de septiembre de 1970 le pusieron Lolita.

La madre de Lolita se cree que vive y se llama Ocean Sun

Quienes monitoran la vida de estas Orcas identificaron que Lolita pertenece al grupo de Orcas L25 y que su madre está viva nadando libremente con alrededor de 85 años. Una Orca como Lolita nunca olvidará su idioma y se comunicaría de inmediato con su familia. Cuando la separaron de su madre estaba saliendo de la edad del destete.

La liberación de Lolita sanaría muchas heridas, las de ella que regresaría al estado natural de vida salvaje y la de cientos de personas que durante 47 años no han cesado de luchar por su liberación, incluyendo la muerte de los entrenadores. Ya se ganó una batalla a su favor, en Febrero 4 del 2015 le otorgaron la protección como especie en peligro. El The National Marine Fisheries Service dijo : ” la captura de las orcas para exhibiciones públicas deprimió a la población de orcas y afectó su reprodución”.

Las Orcas han demostrado que pueden volver a adaptarse. NOAA unió fuerzas con Canadá y otras organizaciones locales para devolver a Springer una Orcas babies que fue encontrada solitaria en Puget Sound. A73 ( Springer) se reintegró al grupo sin problemas.

Esta Orca nació en el 2015 y tiene la misma edad de Lolita cuando fue capturada

Kate tienes esperanza que liberen a Lolita?.

Siempre hay esperanzas. Ya eso no se usa, mira lo que pasó con el circo Ringling Bros que va a cerrar. Ya está pasado de moda usar animales salvajes como entretenimiento. Siempre estamos metidos en todas las cosas que no tenemos que metenernos. No sé por qué el hombre abusa de los animales indefensos.

Tu crees que se encuentre bien de salud?.

Son unos mentirosos cuando dicen que ella está bien, cómo puede estar bien en un tanque de cemento encerrada 47 años. Es el tanque de Orcas más pequeño que existe. Eso no es un lugar para una ballena. Lolita va a sentir un gran alivio cuando se vea libre. La han privado de realizar sus habilidades, las ballenas nadan y ella no puede. Tiene que dar vueltas en círculos.



Lolita no ha visto más una ballena desde 1980 cuando Hugo le dio con la cabeza al tanque y murió. Hay que actuar rápido y llevar a Lolita a un Santuario para que no muera como Tilikum la ballena de Sea World.

Cuál es tu mensaje al Miami Seaquarium y a la gente quiere ver ballenas?.

Al Miami Seaquarium le digo que dejen de hacer dinero con Lolita. Y a los padres que quieran que sus hijos vean ballenas que le compren un libro y se pongan a leer libros. Existen muchas formas de saber de los animales. Que no compren tickets, que no apoyen ese espectáculo cruel.

Podría vivir bien en un santuario?.

Por supuesto, mira a Keiko la ballena de la película “Free Willy” que fue capturada en las costas de Islandia a la edad de tres años y llevada a a vivir en acuarios. Cuando lo liberaron lo llevaron a vivir de nuevo a Islandia, a las mismas aguas donde lo capturaron.

Los santuarios Océanicos serían una opción ideal para las Orcas en cautividad?.

PETA & Kate: Ya el National Aquarium dio un paso y está creando el primer santuario para delfines en América del Norte para proteger a los cetáceos y que los delfines puedan vivir en un entorno natural.



Tu voz ha sido determinante en el éxito de otras campañas de PETA en defensa de los animales?.

Presto mi voz para defender el derecho que tiene Lolita y otras Orcas de ser libres. Si por mi fuera; yo dedicaría más tiempo a esta causa. Ojalá y me escucharan e hicieran algo. Hice una campaña para que Sea World parara el criadero de ballenas Orcas que tenían, y al día siguiente lo pararon.

Has visitado alguna vez al Miami Seaquarium?.

No, no he ido nunca y ni quisiera ir, solamente con ver los videos en las condiciones en que vive Lolita es suficiente.

Hoy en día quedan pocas Orcas de la familia de Lolita en el Salish Sea y desde el 2005 todas están protegidas bajo el Estatus de Endanger Species Act. Después de una batalla legal en corte, también se le concedió a Lolita la misma protección, siendo Lolita la única orca en “peligro que queda viva en Estados Unidos.

El abogado de Peta Jared Goodman nos dijo que tiene esperanzas que la liberen, después que Peta pusiera una demanda contra el Miami Seaquarium por violar el Endangered Species Act, por las condiciones en que vive esta Orca protegida.

Un Ferry que navega en las aguas de Puget Sound lleva el nombre de Lolita

Nadie olvida a Lolita en el Washington State. En el 2012 el Departamento de Transporte de Washington nombró a su nuevo ferry de pasajeros: “Tokitae” ; en honor a Lolita y el resto de las Orcas cautivas que murieron. Ese día de desesperación y terror 80 ballenas fueron atrapadas en Penn Cove.

Si quieres saber sobre las Orcas, Lolita y las Orcas Cautivas te recomendamos los siguientes links.

Blackfish es un documental estadounidense de 2013 dirigido por Gabriela Cowperthwaite. Fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance el 19 de enero de 2013, siendo seleccionada por Magnolia Pictures para distribuirla masivamente.

En el 2012 David Kirby publicó su libro “Death at SeaWorld: Shamu and the Dark Side of Killer Whales in Captivity”.

Ken Balcomb, es un científico que ha estudiado por décadas la vida de las Orcas en Puget Sound en el mar de Salish ( Center for Whale Research).

Se ha creado mucha conciencia ciudadana para proteger a las Orcas, numerosas organizaciones en el estado de Washington se dedican a esta misión, entre ellas están: Orca Network, Whale Research, Whale Museum, Orcasalmonalliance, orcaconservancy.

En 1976 el Estado de Washignton demandó a Sea World, Dr Newby que fue testigo de la horrible captura de las Orcas en Puget Sound testificó en corte. Le prohibieron a Sea World capturar más Orcas y llevárselas a la fuerza de su casa en el Océano.

La Comisión Costera de California prohibió la cría de orcas en cautiverio.

The Southern Residents están protegidas por el Marine Mammal Protection Act (MMPA) y consideradas Endangered Species Act (ESA).

Wallie V. Funk Photographs, Center for Pacific Northwest Studies, Western Libraries Heritage Resources, Western Washington University.

Video con mensaje de Kate del Castillo

Tour al Museo de las Ballenas en San Juan Islands.

https://www.youtube.com/watch?v=Lveg4zYKuJY

