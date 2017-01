LAURA PAUSINI 100 Mejores Entrevistas de FAMA Magazine

A Laura Pausini la conocimos en el año 2007 cuando promovía su disco “Yo Canto”. Laura fue parte de la procesión de celebridades que llenaron las páginas de la revista durante casi tres décadas. Hemos elegimos su entrevista entre las 100 mejores de FAMA Magazine con motivo de nuestro 25 Aniversario en el 2017. La entrevista fue realizada por el periodista español Javier Durán.

En la entrevista Laura se sincera y cuenta cómo se protegía de la falsedad que a veces existe en el mundo del espectáculo.

Entrevista- Archivo de FAMA Magazine 2007

por Javier Durán

Hace un par de años, Laura Pausini, la italiana-internacional más admirada en los países hispanos, de Madrid a México, conmocionaba el mundo musical con su nuevo hit “Víveme”, que llegó con la madrastra. En 15 años de carrera había sobrepasado la cifra de 30 millones de discos vendidos.

Aún poniendo el renglón tan alto, ella misma se superó en el 2006, su camino por la alfombra del triunfo fue mayor si cabe, por aquí la hemos visto más a menudo que cuando tenía casa en Los Angeles.

Creo que debería replantearse otra vez el comprar casa en Miami. Ha estado recorriendo (y recogiendo premios) las más importantes premiaciones (de los Grammy a Lo Nuestro), estuvo haciendo la gira “Juntos” con Marc Anthony y Marco Antonio Solís, ha estado presente en los Festivales más importantes… por eso, al presentar en Miami su nuevo disco “Yo canto” (con 16 de sus canciones favoritas del pop italiano, a las que rinde tributo, en español y en italiano), producido por ella misma, después de haberla visto actuar en Madrid y anunciada en México, no sabes si va o viene…

— Menos mal que a tí te encanta viajar…

— Sí, es lo que más me gusta de esta profesión, después de la música, claro. Es uno de los mejores regalos de nuestro trabajo. Me entusiasma, me encanta. Siempre estoy preguntando, ¿ahora adónde? Me siento ya ciudadana española en Madrid, mexicana en México…

— Repito, después de la música.

— La música me hace feliz, realizada, equilibrada…

— Comenzaste a cantar con ocho años de edad, acompañada al piano por tu padre. Ahora casi veinte años después, ¿ha valido la pena este camino recorrido?, ¿teniendo además en cuenta que con dieciocho te consagraste en el Festival de San Remo y empezaste a vender discos como loca?

— Todavía siento mucha ternura cuando recuerdo mis principios. Lógicamente lo tenía todo por aprender, tenía que madurar, pero lo hacía todo con mucho entusiasmo. Tal vez, siendo una adolescente cuando comencé, di una imagen algo cursi, pero era la inocencia, que he ido reflejando siempre en mi trabajo a través de la sinceridad.

— ¿No has perdido esa inocencia?

— No en el sentido total, porque es muy buena cuando uno la tiene de una forma respetuosa consigo mismo. .. Yo he luchado hasta hoy mismo para mantenerme al margen de la cara de falsedad, que tanto se dá en el mundo del espectáculo.

— Entonces, ¿no te arrepientes de nada?

— De nada de mi trabajo, de lo que he hecho, no. Lo único que ha cambiado desde que empecé hasta hoy, es mi forma de expresar mis inquietudes a través de mis canciones. La de mis comienzos, no es la misma que expreso ahora.

— Tu vida personal y sentimental tan intensa, ¿podría decirse que ha estado marcada por tu novio-mánager Alfredo Cerrutti, con el que rompiste hace cuatro años?, ¿hay un antes y un después de ese bloque de diez años? Bueno, un antes no creo porque os conocisteis en San Remo, tú tenías dieciocho. Se fueron a vivir juntos a Milán.

— El fue mi primer-novio-pareja, mi manager, convivimos y trabajamos juntos, estuvimos sin separarnos, en nueve años… pero antes, en la secundaria tuve un novio que se llamaba Marco, ¿no te lo había dicho nunca? La canción “La soledad” se la dediqué a él.

— ¿No sería demasiado “cargante” tanto convivir?

— Es la mejor manera de que pueda conocerse la pareja, la convivencia total. Yo digo siempre que hay que estar juntos desde el momento de lavarse los dientes al de hacer el amor.

— Sí, no pudo ser. Aunque después, como laboralmente nos compenetrábamos muy bien, siguió siendo mi mánager.

— Lo que no se ha roto tampoco es tu idea formar una familia, tener hijos…

— Sí, muchos hijos y muchísimos nietos, envejecer feliz, rodeada de niños.

— Porque a tí te gustan mucho los niños. ¡imagínate si además son tuyos!

— Los niños me enternecen y me preocupan, los niños de todo el mundo, básicamente por eso me uní a las funciones de Unicef, como miembro activa, para hacer algo por los niños que aún en el siglo veintiuno trabajan desde pequeños, sufren por las guerras y la pobreza, son explotados y mueren.

— Otra cosa importante que te aportó el rompimiento, fue la unión familiar.

— Para mí lo más importante ha sido siempre, mi familia y mis amigos. Mis padres se ocupan de mi estudio en Castel Bolognese, y mi hermana Silvia está trabajando en mi administración, muchas veces viaja conmigo.

Laura Pausini exigente, trabajadora, profesional, testaruda, sincera, encantadora, talentosa y admirada, ¡presente!.