Cazadores de auroras en Alta, Noruega: FAMA Mejores destinos 2017

Existen lugares remotos en el mundo como Alta, en Noruega, una ciudad al norte de la península escandinava donde muchos de los locales que viven allí nunca han sentido la necesidad de viajar o emigrar. Tal vez la felicidad que sienten al vivir allí tiene que ver con ser un cazador de auroras borealis en el punto más al norte del planeta.

La paciencia es la recompensa de los cazadores. Mientras se espera ver el fenómeno natural se pueden hacer muchas cosas, hasta esculturas de hielo.

Alta es conocida como “la capital de las luces del norte en el mundo”, uno de los fenómenos naturales del mundo que muchas personas sueñan y amarían experimentar algún día. Aquí también se encuentra el famoso hotel de hielo de Sorrisniva con 30 habitaciones para pasar la noche bajo cero o casarse en una capilla de hielo.

La naturaleza le da el poder a la gente de este lugar

En invierno Alta se convierte en un gran parque de nieve donde existen numerosas posibilidades de entretenimiento y trabajo para todo el mundo desde los niños hasta los mayores. Existe un sentido de la diversión que se traduce en el vigor que tienen sus habitantes. En el mes de febrero se celebra el Festival de las Luces del Norte en la ciudad de Tromso.

La temporada de auroras es en invierno pero se necesitan cielos despejados y mucha paciencia. Los habitantes del pueblo se toman en serio el fenómeno natural y es parte de su cultura ser un cazador de auroras borealis. Los guías que llevan a los visitantes en tours persiguiendo auroras conocen las leyendas populares y las antiguas creencias sobre el significado de las luces.

Los locales se han convertido en meteorólogos del tiempo y predicen a los turistas y cazadores de auroras cuándo y dónde pueden ver las luces bailando en el cielo. Cuando aparecen es un verdadero espectáculo de colores, verde, rosa y violeta.



Todo en el Alta gira alrededor de este misterioso fenómeno incluyendo su Catedral que parece ser una aurora subiendo al cielo.

La Catedral de la ciudad que representa una enorme aurora boreal en espiral subiendo al cielo fue diseñada por la firma de arquitectos Schmidt Hammer Lassen en tributo al fenómeno natural.

El primer obeservatorio del mundo para estudiar auroras

En 1889 este misterioso fenómeno de la naturaleza llamó la atención del físico noruego Kristian Birkeland quien abrió en Alta el primer observatorio del mundo para estudiar las auroras boreales. Otro científico que ha puesto sus ojos en este fenómeno es Neil deGrasse Tyson, quien ha dicho que detrás de toda la belleza que se ve en el cielo cuando ocurre este fenómeno están escondidos todos los problemas de la física.

La reconocida actriz, activista y periodista inglesa Joanna Lumley dijo en su documental “In the Land of the Northen Lights” dijo que este espectáculo del Artico era una de las maravillas del mundo. Su show se transmitió por la cadena BBC motivando a millones de personas en el mundo a vivir la experiencia.

Más de la tercera parte de Noruega está ubicada en el Círculo del Artico, mientras más te acercas al Polo Norte más oportunidades existen de ver las auroras.

Tor – Ivar el fotógrafo noruego que ha documentado las luces del norte pasa las noches cazando auroras por todo el norte de Noruega (Alta, Tromso, Kirkenes y North Cape).

El fotógrafo noruego Tor- Ivar Naess que vive Nordreisa se ha dedicado a documentar el fenómeno de las luces a través de la fotografía artística: “Para mí lo más emocionante es la espera, se necesita mucha paciencia para cazar una aurora.Tor aconseja a quienes viajen a fotografiar las luces llevar una lámpara en la cabeza para evitar tropezar en la oscuridad de la noche pero no usarla si viaja en grupo y el resto está fotografiando”.

Los cazadores de auroras prefieren alejarse de las luces de la ciudad, ir a las montanas. Existen Tours que te rentan un cottage en medio de un bosque y te envían un mensaje de texto para que salgas a la ventana a ver la aurora en el momento que está pasando por el cielo. Estos tours con hospedaje pueden costar unos 1, 000 euros.

La ciudad de Alta se encuentra en la lista del sitio web “Service Aurora”. El canal online está dirigido por un grupo de voluntarios que se turnan todas las noches para vigilar los cielos. Los voluntarios patrullan en medio de la oscuridad informándoles a los cazadores de auroras que llegan a Alta el pronóstico de la actividad solar.

Del mito a la ciencia: antiguamente los hombres creían que las luces eran dragones en el cielo, otros que eran espíritus que estaban al final dle mundo. Minetras las historias y las leyendas siguen siendo parte de la tradición oral de los pueblos nativos del Norte, hoy en día la NASA y otros científicos han fotografiado y estudiado auroras que han durado hasta seis meses en el cielo.

Otras maravillas de Alta

El Hotel de hielo (Igloo Hotel): Un hotel enteramente hecho de nieve y hielo donde se puede pasar la noche en medio de temperaturas bajo cero, al igual que viven la gente del ártico, calentándose con pieles de reno. El hotel abre de Enero a Abril. Cada año el hotel se construye con un tema diferente. Los visitantes pueden tomarse una copa en el bar, ver las esculturas de hielo y hasta visitar la capilla para casarse.

Arte rupestre de Alta: Un total de 5000 petroglífos fueron descubiertos en 1972 cuando se limpiaron las rocas que estaban cubiertas por musgo y hierba. Los dibujos son comparados a un museo al aire libre y están protegidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

A tener en cuenta cuando se van a cazar auroras en el cielo

Algunos lugares son buenos porque son más al norte que los demás (lo que significa que tienen más a menudo) auroras. Algunos lugares son buenos porque son baratos. Algunos lugares son buenos porque tienen menos nubes que otros. Algunos lugares son buenos porque son de fácil acceso. Algunos lugares son buenos porque tienen cielos muy oscuros y sin contaminación lumínica. Algunos lugares son buenos porque son muy pintoresco, haciendo fotos muy bonitas.

Spaceweather: Los guías locales utilizan esta página para tener una idea de las actividades solares con una semana de anticipación.

También existen apps que puedes instalar: Aurora Pronósticos, The Photographer’s Ephemeris ( esta app te dice dónde puedes filmar o hacer mejores fotos de las auroras).

Qué es una Aurora Boreali y por qué se llama así?.

Esta luz que aparece en el cielo nocturno de las zonas polares en la Tierra ha sido llamada Aurora por la diosa romana del amanecer, y por la palabra griega Bóreas que significa “norte”. En el hemisferio Sur se llama aurora austral.

Link al video filmado por el fotógrafo Tor Ivar Naess – ” Beyond the Wall”…dedicado a las Luces del Norte.

https://www.youtube.com/watch?v=E9Qmc0StcxM

