SALMA HAYEK 15 años después de Frida

Salma Hayek fue una de las portadas que más impactó a los lectores de FAMA Magazine. Por primera vez en nuestra edición digital reproducimos el reportaje “ El coraje de la petite Salma Hayek” que se publicó con motivos del 20 Aniversario de la revista hace cinco años y donde aparecen fotos de la actriz en 4 ciudades: París, Londres, Venecia y Madrid. (Fotos Grosby Group). El reportaje muestra a la mujer actriz y activista que ha demostrado que se puede ser sexy, atrevida, inspiradora, inteligente y comprometida.



En el 2017 se cumplirán 15 años después que Salma interpretara el personaje de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo.



“Una de las mujeres latinas más influyentes en estos tiempos, actriz y activista. Ha sabido cuidar su imagen con profesionalismo. Desde el 2013 ha estado luchando en Hollywood por la igualdad de género y los derechos de las niñas y mujeres en el mundo combatiendo la violencia. Sus discursos defienden los derechos de las mujeres y a través de su trabajo con la Fundación Kering y Chime for Change apoya a miles de mujeres”. Ver video al final del artículo



Salma en París durante la semana de la moda en el año 2012

FAMA Magazine documentó su carrera en la primera década del 2000, unos años que fueron clave en su salto a la fama cuando interpretando a Frida el mundo puso sus ojos en la actriz veracruzana.



En esta época (2006-2010), Salma exploró su suerte como productora de la serie Ugly Betty y se convirtió en la CEO de su compañía productora Ventarosa y desarrolla series para ABC.

Salma en Venecia durante el Festival de cine de Venecia en el año 2012

Se puede ser bella, sexy, inteligente. Todo!…. a la misma vez!

Los valores de la belleza femenina aceptable en el mundo de Hollywood no favorecían a Salma Hayek y alcanzar lo que ha logrado hasta el día de hoy ha sido el mejor papel de su vida. Una historia feliz que puede ser un guión de cine inspirador.

Salma en Madrid en el ano en que fue nominada a un Premio Goya por su papel en el filme de Alex de la Iglesia, “La chispa de la vida”. El filme estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2012. En el 2011 fue nominada como Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastian por su papel de Lola en el filme francés “Americano”.



Con sus 5.2 de estatura, acento latino, piel canela y sin padrinos en Hollywood tuvo tantas bendiciones y coraje para romper con todos los estereotipos y lograr un lugar como actriz, productora, mentora y role model.

Oliver Stone, quien la dirigió en el filme Savages, ha dicho de ella: “Es una mujer que sabe lo que quiere y consigue lo que quiere, a veces la tuvimos que esperar bajo el sol porque quería un vestido azul y, si no era ese, no salía al set”.

Salma convenció a Oliver Stone de que su personaje, tenía que llevar la misma prenda todos los días. Él decía: “No, Salma, Elena es una mujer rica”, pero ella insistía: “Las mujeres de la clase de Elena no tienen que complacer a nadie: se ponen lo que ellas quieren para que nadie las olvide”.

Salma nació en Coatzacoalcos, Veracruz México el 2 de septiembre de 1966.

Los años 1990’s



Salma nació con la palabra éxito escrita en su frente pero no siempre se miró al espejo como lo hace hoy, que es buena madre, actriz talentosa, famosa, rica y triunfadora. Muchas veces se rechazaba a sí misma, y hasta perdió la confianza en su futuro.

Cuando tenía 8 años quería competir como gimnasta en los Juegos Olímpicos, pero su padre le dijo que se quedara tranquila porque significaba irse al Distrito Federal y ella era muy pequeña. Contra la voluntad de sus padres, dejó el College en Coatzacoalcos en busca de la actuación en las telenovelas porque ya intuía que ese era su destino.

En 1992, con 22 años, de un día para otro decidió montarse en un avión rumbo a Hollywood. Llegó sin hablar inglés, sin green card, sin agente, sin auto y sin licencia. Muchos pensaron que estaba loca por la forma en que rompió con el mundo que dejaba atrás en México.

“No quería ser famosa y ser una mala actriz. Sentía pánico de que dijeran: es buena porque todo el mundo la conoce.”

Al llegar a Hollywood no conseguía ni un papel de extra para pagar la renta de su departamento. Sufría de un acné severo y estaba pasadita de peso. En un mundo tan competitivo, llegó a encerrarse en casa debido a la depresión y el stress. Siempre los amigos se aparecen en los momentos difíciles, y Salma no fue la excepción. Alfonso Cuarón le aconsejó meditar y tomar Accutane para el acné.

La primera actriz latina nominada a un premio Oscar

La encarnación del personaje de Frida Khalo le dio a Salma su merecida jerarquía en Hollywood y la nominación al Premio Oscar. Fue un proyecto que le tomó siete años de investigación. Estaba inconforme y decidió hacer su propia compañía, Ventana Rosa, con la cual produjo esa película en asociación con Miramax Films.

“El problema más grande fui yo… Yo no estaba contenta. Las ideas iban y venían. No tenía a la gente correcta. Hay cosas que tienen que marinarse como la comida, si no las dejas asentar, no nacen bien. Frida era mi bebé y no la iba a arriesgar. Fue cuando encontré a la cineasta Julie Taymor y conectamos de inmediato. Era como si a los caballos que esperaban para la competencia, les hubieran abierto una valla: entonces todo fluyó. Frida me dio muchas satisfacciones, sobre todo haber logrado que la gente reflexionara, que revisara la idea que tienen de México y de los mexicanos”.

De desempleada, Salma se convirtió en una de las actrices más cotizadas. Retaba a los directores y productores que trataban de modificar su acento latino. Llegó incluso a crear la Fundación Salma Hayek, destinada a realizar labores benéficas. Su laborar social continúa.

Salma conquistó el París de sus sueños y tiene la capital de la moda bajo sus pies.



Salma en París junto a su esposo François-Henri Pinault y la actriz Catherine Deneuve en una pasarela de YSL.

Se estableció en la Ciudad Luz en 2009, cuando contrajo matrimonio con el multimillonario francés Francois Henry Pinoult, presidente de Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Desde entonces, es presencia recurrente en los couture shows de esa deslumbrante urbe (McQueen, Balenciaga, Stella McCartney, YSL, Bottega Veneta), en las premieres de películas y eventos benéficos en el Prada 24 Hours Museum y el Palais d’Iéna.

La súper estrella mexicana no deja de exclamar lo mucho que le gusta París. “Todo es bello aquí —exclama sonriente—, cada calle, cada flor”. También revela cuanto disfruta ser un ama de casa en el chateux familiar de las afueras de la ciudad donde su esposo y ella residen, en el que cocina de manera ocasional. Dice que es el lugar perfecto para Valentina Paloma, que ya tiene 4 años.

París ha influenciado mucho en la forma de vestir de Salma, sobre todo ahora que tiene que moverse en los círculos más exigentes de la moda. La ciudad luz no es New York, donde las estrellas de Hollywood disfrutan el look de las sandalias deportivas. “En París, la gente se viste muy bien. Los parisienses no se ponen zapatos tenis. No importa lo que tengan que caminar. Siempre se ponen zapatos de vestir”. Con su usual firmeza en estos temas, asegura: “No me pondría ni muerta una ropa que no me guste, por mucho compromiso que tenga con un diseñador”.

Salma en Venecia en el año 2012

Su voz en Hollywood

Hollywood la hizo llorar cuando tuvo que hacer un desnudo frente a la cámara, pero no se dio por vencida. “Todavía no creen en la mujeres. Al principio me sentía miserable porque tienes que hacer lo que otros quieren para después poder hacer lo que tú quieras. Yo siempre me cuestioné si lo que estaba haciendo era mi sueño. Entonces, un día entendí que si tú disfrutas lo que haces entonces es tu sueño”.

Con Penélope Cruz en una de sus primeras películas en Hollywood

No se ha alejado de Hollywood. Ha confesado que sigue trabajando porque tiene el apoyo de su esposo, cuyo temperamento es menos explosivo que el de ella. Aunque Valentina la acompaña desde pequeñita a los sets, no la llevó durante las filmaciones de Savages por ser un filme violento. “Es muy inteligente pero si en un futuro tiene que quedarse en París y es mucho tiempo de separación, dejo el trabajo para estar con ella”.

Su compañera de reparto, Blake Lively, le dijo que le preocupaba tener hijos porque a los artistas los perseguían los paparazis hasta las casas y la respuesta fue contundente: “Te debes mudar a Francia porque allí los rostros de los niños hay que borrarlos de las fotos de los paparazis”.

En el filme Here Comes the Boom, interpretó a Bella Flores, algo que divierte mucho a Valentina, aunque siga pensando que la mejor película de ella es El Gato con Botas, animado que realizó su mamá junto a su amigo Antonio Banderas.

En el 2015 la vimos en Septembers of Shiraz un filme sobre la revolución iraní del 1979. La película fue filmada en Bulgaria en el año 2014.

Con su esposo en Venecia Francois-Henri Pinault

Sus días en Venecia: ¡días de amor y cine! pero dias de compromiso social con las mujeres.



Llegó a Venecia, una de sus ciudades favoritas, para apoyar a la mujer en el cine. Se le vio paseando en uno de los taxis de agua con su esposo. Photo©2012: Allpix Press/The Grosby Group

Italia fue la cuna del amor entre ella y Pinoult, y Venecia es una de sus ciudades favoritas porque la eligió para casarse. También para rectificar su amor.

Ese mismo año Salma fue elegida para presentar el Premio Gucci a la Mujer en el Cine, durante la edición 69 del Festival de Cine de Venecia. Un premio que reconoce e incentiva el rol femenino en el séptimo arte.

No dejó la ciudad de los canales hasta que su nueva amiga y compañera de reparto en Savages, Lively Blake, musa embajadora de Gucci, presentara el nuevo perfume Premiere, que rinde homenaje a la “época dorada de la mujer en el cine”.

Regresa como productora de una obra famosa de la literatura, El Profeta de Kahlil Gibran, un clásico de todos los tiempos. En la película hace la voz de Kamila.

En el 2006 convenció a su esposo Francois- Henri Pinault que usara su dinero e influencia como CEO de una de las companías de lujo más grandes para que combatiera el abuso que existe contra la mujer en el mundo. Cuando su esposo vio las estadisticas decidió hacer algo. El 60 porciento de la companía de Pinault emplea mujeres y el 80 porciento de consumidoras son mujeres. En el 2009 Pinault crea la Fundación Kering Foundation enfocada en problemas de urgencia como: mutilación de los genitales femeninos, violencia doméstica, abuso sexual y maltrato en sentido general contra la mujer.



Sigue la campana en social media #behervoice #sesuvoz

Francois- Henri Pinault es el CEO del Grupo Kering que incluye un porfolio de marcas como Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Lauren y Balenciaga. Su fundación combate la violencia contra la mujer.

