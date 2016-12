Mazda en Art Basel 2016: el arte de hacer autos

Mazda, la compañía japonesa de autos más innovadora en diseño artístico, regresó a Miami a presentar durante la Semana del Arte y en el marco de la Feria Art Basel su show “El arte de crear autos” (“Car as Art”). Esta vez el evento se llevó a cabo en el SLS Hotel, de Miami Beach.

Filmamos el evento, descubre con tus ojos cómo fue en vivo .. click en el link

El director de Diseño de Mazda USA Julien Montousse junto a su equipo, integrado por escultores, dibujantes y moldeadores recibieron a 400 invitados que fueron agasajados en medio de una de las noches más lindas del año.

Para muchos de los participantes, esta será una noche inolvidable. Música, un barco de sushi, asado, paella y varias estaciones sirviendo cocktails.

Durante el evento nocturno en la zona de la piscina con patio al mar, el talentoso equipo creativo y artístico de Mazda hizo demostraciones en vivo, mostrando cómo el diseño artesanal de un producto industrial (un auto) no deja de ser artístico si este ha sido primeramente creado por la mano del hombre, no por la computadora, mucho antes de ser llevado al dibujo 3 D: un lenguaje del diseño llamado Kodo que significa “el alma del movimiento”, creado por Maeda, el diseñador global de Mazda.

Entre los invitados VIP se encontraban el Cónsul General de Japón en Miami, Mr. Ken Okaniwa y el Cónsul Cultural de Japón Zaima. Del FIU asistió, Masako Kubota, Profesora Adjunta del Departamento de Estudios de Asia y Lenguas Modernas, quien fue acompañada por sus estudiantes.

Una suerte de encuentros e intercambios con el universo del arte: los escultores Valeria Yamamoto de Bakehouse Art Complex en Wynwood, el grupo de artistas emergentes Waking Hearst y Riko Chirito, estudiantes del FIU Chaplin School of Hospitality, Miami Dade College New World School of Arts y Miami Dade College Fashion Institute. Otras personalidades que asistieron fueron la Lider Latina Ana María Haar y el actual Director del Intituto Cultural Mexicano Fernándo de la Torre y artistas mexicanos.

FAMA Multimedia fue la compañía encargada de la coordinación de invitados VIP del mundo del arte y la cultura en Miami.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save