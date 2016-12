La Taverna más antigua y refinada de América: City Tavern

Hoy los llevaré a City Tavern el restaurante más antiguo de los Estados Unidos donde su chef y propietario pudieron rescatar de los libros y archivos de historia las antiguas recetas de la cocina colonial norteamericana para el deleite de todos los que la visitan.

Entre ellas están las galleticas de patata dulce del Presidente – Thomas Jefferson’s y el Mousse Cake de Chocolate de la Primera Dama, Martha Washington. Aquí filmamos un segmento de la serie de TV FAMA Descubriendo Historias en Filadelfia.

Pincha el Link y disfruta una escena de la serie -FAMA Descubriendo Historias en Filadelfia con Ileana Muniz y el Chef y propietario Walter Staib, Chef, Historiador Culinario y ganador de varios Emmy Awards por su TV show “Taste of America”. Staib es el Embajador Culinario de la ciudad de Filadelfia.

https://www.youtube.com/watch?v=RUD2ZQ-JbeU

City Tavern fue inaugurada en 1756 y desde entonces ha sido frecuentada por presidentes. Según me cuenta el Chef Walter en esa época la casa del presidente era muy pequeña y usaban este lugar como sitio de fiestas. El famoso Chef Walter ( A Taste of History TV Series on PBS).

La taberna original fue el punto de encuentro de muchos de los padres fundadores y de muchos miembros del Primer Congreso Continental. Muchas cosas importantes ocurrieron en el City Tavern en las primeras décadas de la nueva nación. La primera celebración del 4 de julio se llevó a cabo en el City Tavern en 1777.

El General George Washington se reunió por primera vez con el Marqués de Lafayette en el City Tavern en 1777.

El edificio fue parcialmente destruído por un incendio el 22 de marzo 1834 y la estructura fue demolida en 1854.

Todo el edificio fue reconstruido en la década de 1970 y volvió a abrir en 1976.



City Tavern se encuentra en el 138 South 2nd Street de Walnut Street, Filadelfia.

Un día como hoy en Thanksgiving, City Tavern celebra un gran banquete siguiendo al pie de la letra las recetas originales del pavo relleno y los pasteles.

